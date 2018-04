Neue Veranstalterinnen, neues Ambiente: In der Aula der Alten Universität Graz findet heute Abend die Wahl zur Miss Styria 2018 statt. Die zehn Finalistinnen zum Durchklicken und alles, was Sie zum Ablauf wissen müssen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Miss Styria

Wetten, dass die neue Miss Styria aus Graz kommt? Ganze sechs der zehn Kandidatinnen kommen aus der Landeshauptstadt, dazu je zwei aus Graz-Umgebung und aus der Oststeiermark. Studentin Justine Bullner ist 22 Jahre alt und spielt gern Klavier, powert sich aber auch gerne beim Kickboxen oder in der Kraftkammer aus. Die 21-jährige Isabella Burtscher hat gerade ihr Modedesign-Studium in Mailand abgeschlossen - ihre Hobbys sind Ballett, Illustrieren und Sprachenlernen. Jus-Studentin Lea Sophie Czimeg (19) schnürt gerne die Wanderschuhe oder genießt die Natur beim Stand-up-Paddeln. Drogistin Jessica Muster (23) liebt es zu tanzen, wie auch Schülerin Laura Nunez (19). Viola Stingl (21) hat das sogar zum Beruf gemacht: Sie schließt gerade ihre Ausbildung zum Ballett-Profi ab.

Miss Styria 2018: Das sind die 10 Finalistinnen Chiara Maria Scherf aus Pöllau, 18 Miss Styria Isabella Burtscher, Graz, 21 Miss Styria Jessica Muster, Graz, 23 Miss Styria Justine Bullner, Graz, 22 Miss Styria Laura Nunez, Graz, 19 Miss Styria Lea Sophie Czimeg, Graz, 19 Miss Styria Marlene Tropper, Hausmannstätten, 20 Miss Styria Sarah Posch, Vorau, 19 Miss Styria Ute Schachner, Seiersberg, 22 Miss Styria Viola Stingl, Graz, 21 Miss Styria 1/10

Den Bezirk GU vertreten Ordinationsassistentin Ute Schachner (22), die neben dem Job noch die Schulbank drückt und als Freiwillige beim Roten Kreuz arbeitet, sowie die sportliche Studentin Marlene Tropper (20) aus Hausmannstätten. Die Oststeirer dürfen die Daumen für Sarah Posch (19) aus Vorau drücken, die eine Lehre zur Zahnarztassistentin macht und Sport wie Bücher gleichermaßen liebt - oder für Schülerin Chiara Maria Scherf (18) aus Pöllau, die modelt, schauspielert und singt.

Missengalerie: Miss Styria: Die schönsten Steirerinnen Jahr für Jahr ... Justin Bullner wurde am 28. April 2018 von ihrer Vorgängerin Andrea Jörgler zur Miss Styria 2018 gekrönte. Zweite wurde Sarah Posch, Dritte Marlene Tropper. Jürgen Fuchs Dieses Foto herunterladen Am 9. April 2017 wurde sie zur neuen Miss Styria gewählt: Andrea Jörgler aus Nestelbach (Mitte) mit ihrer Vizemiss Magdalena Leitner (links) und der 3. Miss Styria 2017, Sarah Flicker. Jürgen Fuchs Dieses Foto herunterladen Am 27. Februar wurde Janine Goger aus Anger bei Weiz zur Miss Styria 2016 gewählt. Wie üblich bekam sie das Krönchen direkt von ihrer Vorgängerin, Cornelia Stangl, aufgesetzt. Jürgen Fuchs Dieses Foto herunterladen Miss Styria Miss Styria 2015: Cornelia Stangl aus Raaba-Grambach Gernot Eder Dieses Foto herunterladen Miss Styria Miss Styria 2014: Tamara Borer GEPA Dieses Foto herunterladen Miss Styria Miss Styria 2013: Sarah Oberhauser MAC Dieses Foto herunterladen Miss Styria Miss Styria 2012: Melanie Wörgötter Sabine Hoffmann Dieses Foto herunterladen Miss Styria Miss Styria 2011: Sabrina Konrad MAC/Manfred Baumann Dieses Foto herunterladen Miss Styria Miss Styria 2010: Tamara Beck KLZ/Erwin Scheriau Dieses Foto herunterladen Miss Styria Miss Styria 2009: Valerie Kornschober KLZ/Erwin Scheriau Dieses Foto herunterladen Miss Styria Miss Styria 2008, Kathrin Krahfuss aus Deutschfeistritz, wurde Vize-Miss Austria und vertrat Österreich sogar bei der Miss World-Wahl KLZ/Erwin Scheriau Dieses Foto herunterladen Miss Styria Miss Styria 2007: Brenda Kuttnig GEPA Dieses Foto herunterladen Miss Styria Miss Styria 2006: Helga Anna Späth MAC/Baumann Dieses Foto herunterladen Miss Styria 2005: Bianca Lorber MAC/Baumann Dieses Foto herunterladen Miss Styria 2004: Tamara Ljubi MAC/Baumann Dieses Foto herunterladen Miss Styria 1995, Dagmar Perl, war die letzte Miss Austria aus der Steiermark MAC Dieses Foto herunterladen Steirische Miss Austria 1990: Susanne Hausleitner MAC Dieses Foto herunterladen Steirische Miss Austria 1986: Ulrike Sebach, geb. Harb Jürgen Fuchs Dieses Foto herunterladen Steirische Miss Austria 1985: Elfriede Haindl MAC Dieses Foto herunterladen Steirische Miss Austria 1983: Mercedes Stermitz MAC Dieses Foto herunterladen Steirische Miss Austria 1979: Karin Zorn MAC Dieses Foto herunterladen Die Bruckerin Eva Rueber-Staier war im Jahr 1969 Miss Austria und dann auch noch Miss World. Sie machte danach Karriere als Model und Schauspielerin und lebt heute als Künstlerin in London. KK Dieses Foto herunterladen 1/22

Nervös sind aber bestimmt nicht nur die zehn Missen in spe: Für Kerstin Zacharias und Stefanie Michl ist es die erste Wahl, die sie veranstalten - und das gleich im wunderschönen Ambiente der Alten Uni Graz. Sie dürfen sich über eine ausverkaufte Show freuen. „Wir freuen uns riesig auf das Finale und sind begeistert von unseren zehn Mädchen. Sie punkten nicht nur durch ein hübsches Aussehen, sondern auch durch Ausstrahlung und Charakter. Ganz so, wie es sich für eine Miss gehört“, zeigen sich die beiden Lizenznehmerinnen euphorisch.

So läuft die Wahl ab

Die Moderation übernimmt wie schon im Vorjahr Misswahl-Profi Silvia Schneider. Das große Finale (im Stil einer Fashion Show!) steigt in vier Wertungsdurchgängen, wobei der dritte (in Dessous) und der vierte (in Abendmode) nur mehr von den Top sechs absolviert wird. Um ca. 21.30 Uhr sollten schließlich die Siegerin und ihre Vize-Miss bzw. die Drittplatzierte feststehen. Für Spitzenstimmung sorgt als Showact TomX mit seinem Saxophon.

Das ist die Jury

Nadine Mirada (Instagram-Star)

(Instagram-Star) Shadi Pouyazadeh-Schmidt (PULS 4-Styling-Expertin)

(PULS 4-Styling-Expertin) Gitta Saxx (Ex-Playmate des Jahrhunderts)

(Ex-Playmate des Jahrhunderts) Dieter Ferschinger (Star-Coiffeur)

(Star-Coiffeur) Dr. Thomas Rappl & Dr. Simone May (Medical Aesthetic Research Academy)

(Medical Aesthetic Research Academy) Heike Steidl & Sascha Penkoff (Art & Fashion Team)

(Art & Fashion Team) Rene Koch (Model & Gastrounternehmer)

Bereits im Vorfeld wurden die Missen von Star-Coiffeur Ferschinger á la Germanys next Topmodel umgestylt, unterstützt wurde er von Make-up-Profi Manuela Fechter.

Miss Styria Umstyling: Die Vorher-Nachher-Fotos Friseur Dieter Ferschinger und die elf Finalistinnen ... Jürgen Fuchs Die neuen Missen-Macherinnen Kerstin Zacharias und Stefanie Kogler mit Make Up Artistin Manuela Fechter Jürgen Fuchs Justine Bullner, 22, Studentin aus Graz, bekam eine wallende Lockenmähne gezaubert ... Jürgen Fuchs ... kaum wiederzuerkennen ist Jessica Muster, 23, Drogistin aus Graz ... Jürgen Fuchs ... Laura Nunez, 19, Schülerin aus Graz, hat jetzt hellere Akzente in ihren dunklen langen Haaren ... Jürgen Fuchs ... wie auch Simone Rauch, 26, Studentin aus Graz ... Jürgen Fuchs ... "Big Hair" gab es für Modedesignerin Isabella Burtscher, 21, aus Graz ... Jürgen Fuchs ... und für Chiara Maria Scherf, 18, Schülerin aus Pöllau ... Jürgen Fuchs ... Viola Stingl aus Graz, Balletttänzerin in Ausbildung und 21 Jahre jung wurde zum Rotschopf ... Jürgen Fuchs ... die Haare von Jus-Studentin Lea Sophie Czimeg (19) aus Graz wurden aufgehellt ...



Jürgen Fuchs ... und die von Ute Schachner (22), Ordinationsassistenin und Schülerin aus Seiersberg dafür eine Nuance dunkler ... Jürgen Fuchs ... Marlene Tropper, 20, Studentin aus Hausmannstätten, ist mit den brünetten Haaren kaum mehr wiederzuerkennen ... Jürgen Fuchs ... und für die Vorauerin Sarah Posch, 19, die eine Lehre zur Zahnarztassistentin macht, gab es wunderschöne Locken. Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs 1/22

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.