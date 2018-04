Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Polizeieinsatz in Graz

Nächtlicher Einsatz in Graz © (c) APA/Philipp Schalber (Philipp Schalber)

Als die Polizeistreifen am Glacis eintrafen, war die Rauferei weitgehend vorüber. Am Samstag gegen zwei Uhr in der Früh sollen hier zwei größere Personengruppen aneinander geraten sein. Jemand soll eine Gaspistole gezückt haben. Mehrere Zeugen haben die Rauferei gesehen und drei Beteiligte sind der Polizei bereits amtsbekannt.

