Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schau, junge mögen Oldtimer © HSam

Manchmal ist es besser, die Hektik zu Hause zu lassen. Die hat am Wochenende ohnehin nichts verloren. Schon gar nicht auf den Straßen. Ganz unbedarft sollte man heute aber doch nicht ins Fahrzeug steigen, denn es ist ganz schön was los in der Steiermark. Wer den Traumtag zum Cruisen mit dem Auto nutzen will, sollte folgende Behinderungen bedenken.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.