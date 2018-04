Facebook

Schmiedgasse: Am 2. Mai sperrt Miss Cho auf © Ballguide/Manuel Hanschitz (2)

Alles neu macht der Mai - auch mitten im Grazer Zentrum: So wird am 2. Mai das mit Spannung erwartete Asia-Lokal "Miss Cho" eröffnet. In der Schmiedgasse, im Keller des Landhauskellers.

Die Kleine Zeitung war vorab zu einem Lokalaugenschein geladen: Das Licht im "Miss Cho" ist ein wenig gedimmt, die Geräuschkulisse dank eines Teppichs gedämpft, zwischen mächtigen Säulen blüht ein Baum und die Wände zieren sinnliche Gemälde. Dies und mehr servieren Judith und Gerald Schwarz im Keller ihres Landhauskellers.

Miss Cho in Graz

Es ist ein „panasiatisches Restaurant“, das verschiedene asiatische Küchen auf die Teller bringt – mit dem Fokus auf Sushi und Sashimi. Zubereitet von einem Team rund um Küchenchef Daniel Marg: Der frühere Schüler des deutschen Starkochs Tim Raue „ist unser Garant für eine hochwertige, aber leistbare Asiaküche“, betont Gerald Schwarz.

Und das Küchenteam hat nichts zu verbergen hat: Manche der insgesamt 65 Gäste sitzen künftig direkt an der offenen Schauküche.

Miss Cho sperrt am 2. Mai auf und hat von Montag bis Samstag ab 17 Uhr geöffnet. Im Sommer tischt man auch einen Gastgarten in der Schmiedgasse auf.

