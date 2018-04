Wegen einer einstweiligen Verfügung gegen Fahrten in Wien war Uber letzte Woche in den Schlagzeilen. Doch wie sieht es eigentlich in Graz aus? Hat das kalifornische Unternehmen Pläne für die steirische Hauptstadt?

++ THEMENBILD ++ UBER © APA/ROLAND SCHLAGER

In Wien haben sie die Taxibranche auf die Palme getrieben: Eine einfache Bedienung via App und günstigere Preise lockte in der Bundeshauptstadt schnell eine beachtliche Zahl an Kunden. Für viele von ihnen wurde das vorläufige Aus für Uber-Fahrten wie eine Hiobsbotschaft aufgenommen. Seit Freitag hat der Fahrdienst wieder den Betrieb aufgenommen. Doch wie sieht es eigentlich in Graz aus?