In der Landstube wird am Dienstag über die Kreditwürdigkeit der Steiermark debattiert. Auch der Jugendlandtag sorgt für Gesprächsstoff. Der Livestream startet um 10 Uhr.

Landstube, Mittelpunkt der Landespolitik. © Juergen Fuchs

Bereits im März hält das nächste Landesbudget die Politik auf Trab. Denn die Ratingagentur Standard & Poor’s benotete die Steiermark kürzlich mit "AA", allerdings mit "negativem Ausblick". Ja, bis auf Kärnten weisen alle anderen Bundesländer ein besseres Ergebnis auf.

Zur Erinnerung: Der Schuldenberg von Land und "Töchtern" dürfte heuer auf 5,2 Milliarden Euro steigen.

Gerald Deutschmann und FPÖ warnen daher vor einem "schwarz-roten Irrweg im Budget" und wollen Landesrat Anton Lang (SPÖ) in die Zange nehmen. Der Livestream startet um 10 Uhr.

Der Livestream aus dem Landtag:

Themen der Jugend

Außerdem stehen einige Themen, die der Jugendlandtag aufgeworfen hat, auf der Tagesordnung. So treten die Jugendsprecher Lukas Schnitzer (VP), Michaela Grubesa (SP) usw. zum Beispiel an Regionalreferent Michael Schickhofer (SP) heran, um dem WWW in den Regionen Beine zu machen.

Konkret werden Vize-LH und Kollegen vom Landtag aufgefordert, den "Ausbau des Breitbandes in der Steiermark weiter voranzutreiben sowie bei den Gemeinden anzuregen, die Teilnahme an der Initiative WiFi4EU - Freies WLAN für Europa zu prüfen".

Das klingt nicht gerade bindend, weshalb sich Lara Köck (Grüne), Liane Moitzi (FPÖ) und Claudia Klimt-Weithaler (KPÖ) über ) „nichtssagende Selbstbeweihräucherungs-Abänderungsanträge" der Koalition beklagen.

Studenten und Ortspolitik

Angesprochen werden in der Landstube noch die Wohnunterstützung für Studierende, die Gagenerhöhung für Ortspolitiker oder das (fehlende) Topticket für Studenten.

Erfreulich: Nach dem Bund zieht auch das Land nach und beschließt die Übernahme von Internatskosten für Landeslehrlinge.

