Temperaturen im zweistelligen Minusbereich in Graz machen es möglich: Eislaufen am Hilmteich.

Eislaufen am Hilmteich © Gepa

Klirrende Kälte begleitet die Grazer durch diese Woche. Wer sich nicht durch die Kältewelle jammern, sondern die positiven Seiten der frostigen Temperaturen genießen möchte, sollte einen Ausflug zum Grazer Hilmteich einplanen. Seite Dienstag und voraussichtlich noch bis Samstag kann man hier eislaufen.

Zwanzig Zentimeter dickes Eis

"Am Montag bin ich neun Stunden lang bis halb zwölf in der Nacht auf dem Eis gestanden", blickt Rolf Pabeschitz auf intensive Vorbereitungen zurück, die den Grazern dieses seltene Vergnügen ermöglichen. Zwanzig Zentimeter dick ist das Eis derzeit. Für zusätzliche Arbeit sorgt der Umstand, dass es immer wieder schneit. Der Schnee muss zuerst vom Eis geschoben werden, dann wird das Eis noch per Maschine abgekehrt, anschließend wird eine dünne Wasserschicht auf das Eis gespritzt.

Auch am Donnerstag soll es laut Meteorologen noch einmal knackig kalt werden, zum Wochenende hin steigen die Temperaturen wieder. Deshalb dürfte es dann auch schon vorbei sein mit dem Eislaufvergnügen am Hilmteich. Aktuelle Informationen dazu findet man unter www.hilmteich.com.

Nichts mehr wird es heuer mit dem Eislaufen in Mariatrost, im Bad Weihermühle in Gratwein und am Thalersee hofft man noch. "Das Eis ist am Wachsen", heißt es. Über den aktuellen Stand informiert man sich am besten unter www.badweihermuehle.at.

