CBD-Hanf-Fachgeschäft "Hanf aufs Herz" in der Sporgasse bietet ab sofort einen Zustelldienst an. Ab 7. März stellt auch die "Graslerei" ihre Produkte per Fahrradboten zu.

Gleich zwei CBD-Shops bieten in Graz einen Zustelldienst an © Richard Großschädl/Ballguide

Hanfblüten im Glas, Öle, Naturextrakte, Liquids für E-Zigaretten und Snacks - diese CBD Produkte kann man ab sofort nicht nur bei "Hanf aufs Herz" in der Grazer Sporgasse kaufen, sondern auch online bestellen und sich per Botendienst nach Hause liefern lassen. Bestellt wird über die Seite veloweed.at - eine Internetplattform, die von den Gründern von "Hanf aufs Herz" selbst betrieben wird. Zugestellt wird vorerst in der Zeit von 12 bis 14 und von 16 bis 18 Uhr.

Produkte fallen nicht unter das Suchtmittelgesetz

Außerdem setzen die Geschäftsinhaber auf Aufklärung in Sachen CBD. „Hier müssen wir ansetzen und die Pflanze Hanf durch profunde Information der Bevölkerung aus der Suchtmittel-Ecke rausholen. In Wahrheit ist Hanf eine Heil- und Kulturpflanze mit mehreren Tausend Jahren Tradition und vielfältigen Qualitäten“, so Michael Langerwisch von "Hanf auf Herz". Der Wirkstoff Cannabidiol - kurz CBD wirke nicht psychoaktiv oder berauschend, sondern entspannend und beruhigend, betont man bei "Hanf auf Herz". CBD-Produkte (mit einem THC-Wert unter 0,2 Prozent) sind deshalb auch legal erhältlich und fallen nicht unter das Suchtmittelgesetz.

Schon länger hat die "Graslerei" - der Cannabis-Coffeeshop in der Leondhardstraße - angekündigt, neben dem Shop auf einen Zustelldienst per Fahrradboten zu setzen. Das Service startet am 7. März.