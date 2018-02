Facebook

Vor dem Tunnel-Südportal bildete sich rasch Stau, wie die Verkehrskamera der Asfinag zeigt © Asfinag

Zum ersten Zwischenfall kam es am frühen Morgen im Bereich des Nordportals des Plabutschtunnels. Aus ungeklärter Ursache verlor ein Lkw seinen Anhänger. Ein zweiter Lkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Wagen auf, eine Person wurde dabei verletzt. Der Plabutschtunnel musste zuerst in beide Richtungen gesperrt werden, später konnte die Fahrtrichtung Süden wieder freigegeben werden. Richtung Linz blieb die Sperre vorerst aufrecht, der Frühverkehr wurde durch das Grazer Stadtgebiet umgeleitet. An den Abfahrten in Webling bildete sich rasch Stau, der Zeitverlust durch die Stadt betrug rund 40 Minuten.