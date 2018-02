Zu einem spektakulären Einsatz musste die Grazer Berufsfeuerwehr am Dienstag ausrücken. Es galt, eine locker sitzende Platte bei der Fassade eines Hochhauses zu entschärfen.

Ein Mitglied der Grazer Höhenrettung auf der Hochhausfassade © BF Graz

Zum Glück hat sich nach ersten Informationen an der Grazer Gürtelturm-Kreuzung kein Unfall ereignet: Denn es ist gut möglich, dass so mancher Autolenker abgelenkt war - von jenem Mann, der sich am Dienstag beim Hochhaus neben der Kreuzung abseilte.