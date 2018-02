Deutsches Gericht erlaubt den Städten, Dieselfahrverbote zu verhängen. Auch in der Steiermark wurde die Entscheidung mit Argusaugen verfolgt, Landesrat Lang und Bürgermeister Nagl lehnen solche Verbote aber ab.

Landesrat Lang, Grazbgm. Nagl © Stadt Graz

Das deutsche Bundesverwaltungsgericht wies am Dienstag die Revision der Länder Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen gegen Fahrverbote zurück. Damit ist der Weg für Diesel-Fahrverbote in Düsseldorf & Co. frei.

