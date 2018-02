Josef Harb wurde am Montag einstimmig zum Nachfolger von GKK-Obfrau Verena Nussbaum gewählt. Einen "Wahnsinn" nennt er den FPÖ-Kurs, das generelle Rauchverbot in der Gastronomie zu stoppen.

Neo-Obmann Josef Harb mit GD Andrea Hirschenberger sowie seinen Vizes Vinzenz Harrer (re.) und Andreas Martiner (li.) © GKK

Die Steiermärkische Gebietskrankenkasse (GKK) steht unter neuer Leitung: Josef Harb wurde am Montagvormittag vom Vorstand einstimmig zum neuen Obmann gewählt worden. Der 54-jährige Betriebsratsvorsitzende bei Siemens Mobility in Graz folgt Verena Nussbaum nach, die in den Nationalrat gewechselt ist.

