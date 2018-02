Kleine Zeitung +

Nukis Millionendeal Konzern steigt bei Grazer Start-up ein

Es soll eine der größten Finanzierungen sein, die ein österreichisches Start-up in den letzten Jahren lukrierte. Der in den USA börsenotierte Milliardenkonzern Allegion beteiligt sich an Nuki, dem Spezialisten für smarte Türschlösser.