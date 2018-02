Bei Einbruch in Lagerhalle wurden zwei der Verdächtigen vom Besitzer gestellt. Insgesamt fünf junge Grazer wollten erbeutetes Cannabidiol in der Szene weiterverkaufen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zwei Männer wurden festgenommen (Sujet) © Jürgen Fuchs

Eher zufällig hatte eine Grupper junger Grazer erfahren, dass in einer Lagerhalle in Graz cannabishältige Produkte gelagert werden sollen. Vorigen Woche brachen sie in die Halle ein. Doch der Coup ging schief. Zwei der Täter wurden vom Eigentümer überrascht und festgehalten. Außerdem handelt es sich bei der Beute gar nicht um hallizugene Substanzen, sondern um legales Cannabidiol.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.