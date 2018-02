Facebook

Alles Vinyl auf der Börse © Christian Penz

Der Puls von Musikliebhabern schnellts am Sonntag in der Grazer Messehalle in die Höhe: Veranstalter Siegfried Eigner lotste zur "Austria-Vinyl Schallplatten- & CD-Börse" nationale und internationale Aussteller in die Landeshauptstadt: "Der Trend zu Vinyl ist natürlich auch auf den Börsen spürbar", so Eigner, der selbst Sammler ist und an die 50.000 Tonräger besitzt.

Den Sammlern wurde neben zehntausenden Stück Vinyl (von "near mint" bis "used") auch CD's, DVDs und Promo-Material geboten. Die wahren Raritäten gab es aber natürlich auf schwarzem Gold zu entdecken - klicken Sie sich einfach durch die folgende Vinyl-Galerie.

Rares und Obskures auf Vinyl zum Erraten:

Schallplattenbörse Graz: Sie kennen diese Vinyl-Raritäten? 400 Musikbegeisterte auf der Suche nach "schwarzem Gold", Zehntausende Vinylscheiben: Das war die Schallplattenbörse in der Grazer Messehalle. Kennen Sie die folgenden Scheiben? Penz Wolfgang Niedeckens BAP mit "bess demnähx", Live-Album, Jahrgang 1983. Für Historiker: Das Coverfoto wurde im Grazer "Haus der Jugend", dem jetzigen Orpheum gemacht. Christian Penz Eine steirische Rarität: "Matter of sex/With you". Die erste Single von STS, 1979. Christian Penz Ähem, tja ... Die einzige Schallplatte auf der Börse, die mit 3 "Post-its" ausgestattet werden musste. Christian Penz Am Festnetz erreichbar: Ernst Waldbrunn. Christian Penz "Hallelujah", Kanadier dürfen auf einer gut sortierten Messe nicht fehlen. Christian Penz 8 Euro für akustischen Geschichteunterricht! Christian Penz Die Fledermaus-Sonate vom Prinzen. Christian Penz Das ist kinderleicht: Der Soundtrack zur Comedy-Serie "ALF". Christian Penz Kennt man aus der Rundfunk- und Fernsehwerbung! Christian Penz ... jetzt ist er einer von denen, die um 4 Euro zu haben sind. Christian Penz "Mein erfolgreicher Weg zur Speerwurf-Meisterschaft", Glam-Rock-Style. Christian Penz Den Ernst hatten wir vorhin schon, hier mit Kollegen Karl F. Christian Penz Es wird a Wein sein ... Christian Penz Gefühlsecht. Das Cover von Peter Cornelius. Christian Penz Im Original nur mit "Wastl"! Christian Penz Himmlisches aus Vorarlberg mit dem österreichischen Fernsehkaplan August Paterno. Penz Himmlisches auch aus Wean ... Penz Musik für Unentschlossene, hier der knallharte Rock-Grundkurs auf 3 LPs. Penz Mit unvergänglichen zeilen wie: "Und seine Frau die Resi,

die nix versteht vom Cäsi-

um und vom Plutonium,

die haut's vor Glück mit samt dem Toni um." Penz Österreichs "Man in black". Penz Das wahrscheinlich teuerste Stück der Börse: Erstpressung "Erste Allgemeine Verunsicherung", 1978. "In Sammlerkreisen je nach Zustand bis zu 1000 Euro wert", so Verkäufer Markus Krisper. Christian Penz 1/22



Video: Veranstalter Siegfried Eigner über den Vinyl-Boom



Video: Verkäufer Markus Krisper über eine Vinyl-Rarität aus Österreich

