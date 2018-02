Facebook

© ballguide/Tamara Mednitzer

Der Grazer Congress verwandelte sich gestern Abend in eine große bunte Spielwiese. Auch wir haben uns unter das schrille Volk gemischt und mitgefeiert. Zu sehen gab es wie in jedem Jahr wieder einiges. Nackte Haut, glamouröse Kostüme und außergewöhnliche Highlights wie etwa die "Tuntathletischen Spiele". Bei den Olympischen Spielen des Tuntenballs standen Disziplinen wie "Handtaschen Curling" oder "Wettposen" im Mittelpunkt.

Nackte Haut im Barbie-Paradies

Doch nach der Mitternachtseinlage, als die meisten Fotografen abzogen, war es noch lange nicht vorbei. Im Gegenteil - da ging es erst richtig los. Die schrillen Ballgäste feierten bis in die frühen Morgenstunden in „Barbie’s Traumhaus“ weiter.

DJ Dalia und Katy Bähm sorgten für die richtige Stimmung und heizten den illustren Gästen mächtig ein. Neben tanzenden Herzköniginnen gaben sich auch Tomb Raiders und John Snows die Ehre. Professionelle Tänzer, die viel nackte Haut zeigten, duschten in Barbie's Villa. Geduscht wurde zwar ohne Wasser, aber mit viel Leidenschaft.

Die Stimmung unter den anwesenden Partygästen war ausgelassen. Ein toller Abend ganz im Zeichen der Toleranz.

Drag Queens im Wettstreit: Das war die Wahl zur Miss Tuntenball 2018 Chantal Cavalli ... Tuntenball/Andy Joe ... Cherry T Joystick ... Tuntenball/Andy Joe ... und nochmals Cherry T Joystick ... Tuntenball/Andy Joe ... Kween Melania ... Tuntenball/Andy Joe ... Gloria Glowjob ... Tuntenball/Katharina Psenner und Rachel Estrella Cloud ... Tuntenball/Katharina Psenner ... machten es der Jury nicht leicht. Tuntenball/Katharina Psenner Hier Juror Marco A. Brown (der aus "Get the Fuck out of my House") Tuntenball/Katharina Psenner Ganz spontan eingesetzt: Juror Michael Ostrowski Tuntenball/Katharina Psenner Jurorin Erika Empire Tuntenball/Katharina Psenner Jurorin Katy Bähm Tuntenball/Katharina Psenner Und diese Dame wurde am Ende zur neuen Miss Tuntenball gekürt: die Tiroler Drag Queen Rachel Estrella Cloud. Congrats! Tuntenball/Katharina Psenner 1/12

