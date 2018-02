Facebook

Stadtrat Kurt Hohensinner (l.) überzeugte sich gestern selbst vom Angebot für Grazer Familien © Stadt Graz/Foto Fischer

Wenn man an ein Amt denkt, kommen unweigerlich Gedanken an Bürokratie und lange Wartezeiten auf. Das Amt für Jugend und Familie will hier dezidiert einen anderen Weg gehen und Eltern bei allen Fragen rund um das Aufwachsen ihrer Kinder unterstützen. Ohne große Hürden, niederschwellig und für jedermann. Viele dieser Angebote sind in den letzten Monaten und Jahren neu entstanden – und werden nun im neuen Familienpass gebündelt.

