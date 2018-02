Facebook

Der VinziBus versorgt Obdachlose mit Nahrungsmittel © KLZ/Hassler

Bis zu minus 18 Grad in den kommenden Nächten, und auch tagsüber werden die Temperaturen in Graz auf maximal minus 5 Grad klettern. Das prognostiziert die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik zumindest für die kommenden Tage in Graz. Ein Umstand, auf den sich die Obdachloseneinrichtungen der Stadt in den letzten Tagen intensiv vorbereitet haben.

