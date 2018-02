Facebook

Unistadt Graz: Mieten für Kleinwohnungen sanken um zwei Prozent © Jürgen Fuchs

Das Immobilienportal immowelt.at hat die

Angebotspreise von Mietwohnungen für Singlehaushalte (bis 40

Quadratmeter) in österreichischen Städten mit Universitäten

untersucht. Das Ergebnis: Am höchsten ist der Quadratmeterpreis (Nettomiete plus Betriebskosten) demnach in Innsbruck. Er stieg 2017 um fünf Prozent auf 17,30 Euro. Graz ist die einzige Unistadt Österreichs, in der das Wohnen in dieser Kategorie billiger wurde. In Graz gab es einen Rückgang um zwei Prozent auf 12,40 Euro pro Quadratmeter.