Univiertel"Brau 32": 32 Biere stehen hier zur Auswahl

Neue Anlaufstelle für Bierliebhaber hat jetzt in der Grazer Leonhardstraße eröffnet.

Gemütliche Atmosphäre im "Brau 32" © KK

Das Lokal ist nichts für entscheidungsschwache Bierliebhaber: Gleich 32 Biersorten aus Österreich, Deutschland, Belgien und Tschechien bietet man im neuen "Brau 32" an, das diese Woche in der Leondhardstraße 32 eröffnet hat. Damit nicht nur der Durst, sondern auch der Hunger in dem Lokal gestillt werden kann, gibt es dazu steirisch-österreichische Küche.