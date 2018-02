Man kann über den Schnee jammern, oder ihn genießen: Die Loipe in Thal ist gespurt.

Langlaufen am Thaler See © Christian Penz

Was Autofahrer wenig freut, macht aus einem Ausflug nach Thal bei Graz ein richtiges Wintervergnügen. Die dortige Loipe ist seit Anfang der Woche - rechtzeitig zu den Semesterferien also - gespurt. Der aktuelle Schneefall sorgt dafür, dass man auch in den kommenden Tagen direkt vor den Toren der Landeshauptstadt langlaufen kann.

