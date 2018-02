Im Grazer Stadtzentrum fielen in der Nacht nur wenige Zentimeter Schnee. Aufpassen heißt es für Autofahrer, die aus dem Umland in Richtung Landeshauptstadt unterwegs sind.

Winterlich ist es heute im Süden - hier auf der Pack © Beate Pichler

Aus den angekündigten 30 Zentimeter wurden nichts: Der Morgen begrüßt die Grazer heute mit einer rund fünf Zentimeter dicken Neuschneedecke. Für Auto- und Zweiradfahrer heißt es aber trotzdem heute vorsichtig sein! Wer keine Winterreifen montiert hat, sollte sein Auto auf jeden Fall zu Hause stehen lassen!

Vor allem auf höher gelegenen Straßenabschnitten sorgt der Schnee im Frühverkehr dafür, dass der Verkehr zäh floss. Mehr Zeit einplanen sollte, wer heute über die A2 über die Pack unterwegs ist. Auch im Bereich Laßnitzhöhe geht es etwas langsamer voran. Pendler, die aus dem Raum Gleisdorf in Richtung Graz unterwegs sind, brauchten im Frühverkehr ebenfalls Geduld. Bei der Autobahnauffahrt Gleisdorf staute es sich, nachdem ein Auto hängen geblieben war.

Auch auf der A9 floss der Verkehr in der Früh zäher als sonst. Ab Wundschuh staute es sich kurzfristig in Richtung Graz. Gegen 8.30 Uhr musse der Gleinalmtunnel wegen eines defekten Fahrzeugs für kurze Zeit gesperrt werden.

So sieht es derzeit auf der A2 im Bereich Herzogberg aus:

Brrrrrr!

Vorausschauend fahren, heißt es heute den ganzen Tag über, schneit es doch weiterhin. Wobei Frau Holle ihre Polster bis Freitag weniger über dem Grazer Zentralraum ausschütteln dürfte als weiter im Westen. "Auf der Pack ist sogar mehr als ein halber Meter drin", so Christian Pehsl von der Zentralanstalt für Meteorologie. Dabei bleibt es kalt. In Graz steigen die Temperaturen heute nicht über null Grad. Bis zum Wochenende und im Verlauf der kommenden Woche dürfte es dann so richtig kalt werden. Nach klirrend kalten Nächten werden es die Temperaturen auch tagsüber frostig bleiben.