Zweimal pro Jahr steht die Schöckl-Seilbahn wochenlang still. Diesmal besonders lange. Die Revisionsarbeiten sind umfangreich.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ab Montag für Wochen keine Schöckl-Seilbahn © Holding Graz/Riedl

Gerade, wenn die Natur nach dem Winter erwacht, steht die Schöckl-Seilbahn still. Und das vom 26. Februar über den Frühlingsbeginn hinaus bis zum 24. März. Warum so lange? Und warum steht die Seilbahn auf den beliebten Grazer Hausberg gleich zweimal im Jahr (Februar und November) wochenlang still?

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.