Die Rückkehr von Schnee und Frost zwingt die Holding Graz in den Großeinsatz. 270 Personen sind an Schnee-Tagen ab 4 Uhr früh unterwegs.

© Holding Graz/Joel Kernasenko

Auch wenn gelernte Grazer bei Neuschnee oft rasch Kritik an mangelhafter Schneeräumung üben – zumindest der zweite große Wintereinbruch im heurigen Jahr hat uns nicht überrascht. Denn schon mit den ersten Flocken am Montag um 22 Uhr rückte die erste Partie der Holding Graz aus. Ab vier Uhr in der Früh ist an einem Schnee-Tag die gesamte Flotte – 270 Frauen und Männer mit Schaufeln und 70 Winterdienst-Fahrzeugen – im Großeinsatz.

