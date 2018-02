Am Dienstagabend kollidierten auf der Laßnitzhöhe in Fahrtrichtung Graz gleich vier Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand, der Stau war aber erheblich.

Zwei Lieferwagen und zwei Pkw krachten auf der A2 ineinander © FF Ludersdorf

Im Abendverkehr kam es am Dienstag nach 17.15 Uhr auf der schneeglatten A2 zwischen Gleisdorf und Laßnitzhöhe in Fahrtrichtung Graz zu einem Unfall mit vier Fahrzeugen: Zwei Lieferwagen und zwei Pkw kollidierten miteinander und schleuderten danach in alle möglichen Richtungen. Alle drei Fahrspuren waren kurzfristig gesperrt, nach kurzer Zeit konnte zumindest die dritte Fahrspur wieder für den Verkehr freigegeben werden. Der Stau war erheblich und reichte fast bis Gleisdorf zurück.