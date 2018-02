Facebook

© KLZ/Scheriau

Wie die Polizei mitteilt, sollen vier Jugendliche am Montag, 19. Februar 2018, gegen 23 Uhr eine Telefonzelle in der Peterstalstraße in Graz-St. Peter beschädigt haben. Die Burschen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren haben den Angaben der Ermittler zufolge zuvor Glasflaschen aus einem Container entnommen und damit die Scheiben der Telefonzelle zerstört. Anschließend zertrümmerten sie den Telefonhörer des Münzfernsprechers. Es entstand erheblicher Schaden in noch unbekannter Höhe.

Polizisten der Polizeiinspektion Graz-Plüddemanngasse führten nach der Alarmierung eine Fahndung durch. Dabei gelang es ihnen die alkoholisierten Verdächtigen anzuhalten. Die Jugendlichen sind geständig und werden angezeigt.