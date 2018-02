In den nächsten Tagen hüllt sich Graz in ein weißes Kleid: Mit einer kurzen Unterbrechung soll es, so die ZAMG, bis Samstag weiterschneien. Danach ist klirrende Kälte prognostiziert.

© Jürgen Fuchs

Ganz überraschend kam es nicht, denn der Schneefall war ja angekündigt worden. Die Straßen in Graz waren heute Morgen zwar weitgehend frei von Schnee - die Schneemengen machen es aber unmöglich, sie alle schon in der Früh komplett zu räumen. Natürlich ist auf den Straßen also wieder besondere Vorsicht geboten. Rund zehn Zentimeter Neuschnee sind dazugekommen.

Die Holding Graz ist seit den frühen Morgenstunden mit den Aufräumarbeiten beschäftigt: 70 Fahrzeuge sind auf den Straßen unterwegs, rund 270 Mitarbeiter im Einsatz. Sie befreien die Gehsteige, Wege und Straßen teils auch mit Handschaufeln vom Schnee. Bei den Öffis kam es vereinzelt zu Verspätungen im Bus-Bereich, die Tram war wegen den eigenen Trassen am Dienstag relativ pünktlich unterwegs.

Es schneit weiter

Schnee - daran müssen sich die Grazer in den nächsten Tagen jedenfalls gewöhnen. Zwar klingt der Schneefall laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik bis zum Dienstagabend ab, im Laufe des Mittwoch kann es sogar wärmer sein, sodass der Schnee teilweise wieder schmilzt.

Nach dieser kurzen Pause gehen die Prognosen aktuell von weiteren Niederschlägen aus - und zwar von Donnerstag bis Samstag. Vor allem am Donnerstag könnte deutlich mehr Schnee fallen, als es am heutigen Dienstag der Fall ist. Bis zu 30 Zentimenter sind in der Weststeiermark progonostiert. Ein "ordentliches Schneepaket", so Meteorologe Christian Pehsl, wird - aus Süden und Südosten kommend - wahrscheinlich auch Graz treffen. Gewissheit dafür gibt es erst am Mittwoch, dann sollten die Prognosen genauer werden.

Klirrende Kälte in Graz

Wenn der Schnee am Samstag abklingt, dann könnte es klirrend kalt werden: Auch im Grazer Raum sind, heißt es seitens der ZAMG, bis zu -15 Grad in der Nacht möglich. Die Luft kommt aus Nordosten, tagsüber liegen die Höchstwerte bei -4 oder -5 Grad liegen. Die Kaltluftfront kommt gegen Sonntag oder Montag und hält mindestens zwei Tage an, andere Berechnungen gehen, so Pehsl, davon aus, dass es bis "weit in den März unterdurchschnittlich kalt bleibt".

Am Dienstag waren unterdessen alle Stadteinfahrten nach Graz in den Morgenstunden verstopft, hier kam es zu erheblichen Verzögerungen. Betroffen waren auch die Autobahnen in die Landeshauptstadt, vor allem von Slowenien und Wien in Richtung Graz. Auch in und um Laßnitzhöhe ging in der Früh nichts mehr. Durch die Semesterferien war es aber deutlich ruhiger auf den Straßen, als bei den letzten Schneefällen.

Debatte im Internet

Wer nicht auf den Straßen unterwegs ist, für den setzt sich das Märchen in Weiß also fort. Wer kann - oder Ferien hat - sollte sich jetzt deshalb einen Spaziergang im Schnee nicht entgehen lassen. Tipps für einen schönen Schnee-Tag in Graz finden Sie hier.

Wie jedes Mal kocht auch diesmal eine Debatte hoch: Im Internet wird wieder über Radfahrer auf der Schneefahrbahn diskutiert. Hier finden Sie ein Pro & Contra aus der Stadtredaktion der Kleinen Zeitung.