Achtung, Pollen!Schlechte Zeiten für Allergiker

Und schon geht's los ... © Fotolia

Sie sind Pollenallergiker? Auch wenn es Ihnen kein Trost sein wird – Sie befinden sich in bester Gesellschaft. Schätzungen gehen davon aus, dass etwa 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung unter Allergien leiden und da vor allem auf Pollen diverser Bäume und Gräser allergisch reagieren. Mit juckenden Augen, angeschwollenen Schleimhäuten, Schnupfen, Atembeschwerden ...



Wie es um die aktuelle Belastung steht, verraten sogenannte Pollenfallen – von denen in der Steiermark seit heuer allerdings nur noch eine steht. Und zwar in Graz: finanziert von der Med-Uni Wien und unterstützt vom Institut für Pflanzenwissenschaften der Uni Graz, weil es diesmal vom Land kein Geld mehr für den Pollenwarndienst gegeben hat. Das Büro von Gesundheitslandesrat Christopher Drexler verweist auf geänderte Förderrichtlinien, man könne nicht mehr jedes Jahr automatisch zahlen. Tatsächlich hatte es dieses Service seit 1993 für die Ober-, Südsteiermark und den Großraum Graz gegeben, jetzt mussten die Pollenfallen in Gumpenstein-Raumberg und Wies geschlossen werden. Daten über die aktuelle Belastung bzw. Prognosen für die nächsten Tage liefert damit nur noch eine Falle: in der Nähe des Botanischen Gartens in Graz.



Die hat heuer schon früh Arbeit bekommen. Bei Temperaturen bis zu 17 Grad begannen in der zweiten Jänner-Hälfte die ersten Haseln zu blühen. Jetzt verschafft die Kälte Allergikern zwar eine Atempause (derzeit ist die Konzentration „gering bis mittel“, so Pramodchandra Harvey vom Institut für Pflanzenwissenschaften), sobald die Temperaturen aber wieder anziehen, wird die Pollensaison richtig losgehen.

Der Pollenkalender Hasel und Erle sind Frühblüher und machen Allergikern schon im Winter zu schaffen. Die Pollen werden v. a. bei Sonnenschein freigesetzt. Auch Birkenallergiker können jetzt schon reagieren.

Birke und Esche folgen mit ihrer Blüte Ende März, Anfang April – es kann zu Kreuzreaktionen mit Äpfeln, Steinobst, Nüssen etc. kommen.

Gräser machen Allergikern in der Regel ab Mitte Mai bis Mitte Juli zu schaffen. Da viele Gattungen und Arten zu unterschiedlichen Zeiten blühen, kommt es zu mehr als einem einzigen Belastungsmaximum.

Ragweed löst den sogenannten Herbst-Heuschnupfen aus. Kreuzreaktionen sind mit Goldrute, Sonnenblume, Kamille möglich.



Wobei: Wer in der Nähe Haseln oder Erlen hat, kann diese jetzt schon ganz schön zu spüren bekommen. Und einzelne Züchtungen tragen das Ihre dazu bei: die Purpur-Erlen etwa, die ihrer Umgebung schon ab Weihnachten einen Pollenflug bescheren – und das auch bei eisiger Kälte. Am Sonnenfelsplatz bei der Grazer Uni steht beispielsweise eine.



Werden Allergien eigentlich häufiger? Allergische Reaktionen können zumindest intensiver ausfallen: nicht zuletzt infolge von Umweltverschmutzung. Feinstaub etwa heftet sich (unter anderem) an Pollen an und verstärkt deren allergene Wirkung.



Und wie kann man sich schützen? Vorzugsweise in geschlossenen Räumen aufhalten, Pollenfilter im Auto einbauen lassen, Sonnenbrille und Hut tragen ... Und wenn man einmal leidet, hilft ohnehin nur noch der Weg zum Doktor: Schwere Allergien sollten ärztlich behandelt werden, nur so kann man Folgeschäden bis hin zu Asthma verhindern.



Übrigens: Allergien machen vor keinem Alter halt, können manchmal erst spät auftauchen, aber auch von selbst wieder verschwinden. Und es gibt sie in Ballungsräumen häufiger als am Land – wohl auch, weil dort Kinder noch naturnäher aufwachsen.

