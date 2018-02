Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auf Kontrolleure oder Schreiben der GIS nicht zu reagieren, kann letztlich teuer kommen © Sujet/Markus Leodolter

"Einfach nicht hineinlassen.“ So lautet ein immer noch verbreitetes Mittel gegen GIS-Gebühren. Dass dieses Verhalten auf Dauer nicht zielführend ist, wurde einer Betroffenen jetzt schriftlich bestätigt. Zwei Wochen nachdem sie einem Kontrolleur der GIS die Tür vor der Nase zugeknallt hatte, lag ein Brief in ihrer Post. Man würde gerne wissen, welche Rundfunkempfangseinrichtungen am betroffenen Standort betrieben werden ...