Aus 21 mach 10: Eine achtköpfige Expertenjury wählte am Samstag die zehn Finalistinnen für die Wahl der Narzissenkönigin 2018. Am Montag beginnt das Online-Voting.

Die zehn Finalistinnen mit der regierenden Narzissenkönigin Brigitte Maier und Prinzessin Lisa Berger © (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

Die erste Hürde ist geschafft. Am heutigen Samstag fand im Narzissenresort Bad Aussee die Vorausscheidung der Wahl zur heurigen Narzissenkönigin statt. 21 junge Frauen gingen an den Start, zehn wurden von einer achtköpfigen Expertenjury zum Finale ins Kur- und Kongresshaus Bad Aussee gewählt: Barbara Sinnreich, Hemma Ogris, Alexandra Kaltenböck, Melanie Scheurer, Cornelia Huber, Melanie Meikl, Tina Zinhobl, Silvia Mair, Jasmin Schweigebauer und Stefanie Schriebl schafften den Sprung in das Finale am 26. Mai.

Jetzt wartet eine mehrwöchige Online-Voting-Phase auf die Damen. Unter www.kleinezeitung.at/narzisse kann ab Montag abgestimmt werden. Das Ergebnis im Internet zählt bei der finalen Wahl am 26. Mai mit einem Anteil von 20 Prozent. Weitere 20 Prozent kommen von einer Expertenjury, 60 Prozent vom anwesenden Publikum.

Es ist heuer übrigens das 59. Narzissenfest. Los geht der Festreigen mit der Wahl, Höhepunkt am Festsonntag (3. Juni) ist der Narzissenfigurenkorso in Bad Aussee und am Altausseer See.

