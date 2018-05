Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Helmuth Lexer war 31 Jahre lang die Stimme des steirischen Skisports – jetzt übergab er das Amt des Präsidenten an Karl Schmidhofer © Gepa

Am Freitagabend ging sie zu Ende, die lange Zeit, in der Helmuth Lexer einem der wichtigsten Sportverbände des Landes vorstand: Da wurde in seiner Heimatgemeinde Tauplitz ein neuer Vorstand gewählt, mit einem neuen Präsidenten. Davor legte er noch einmal Hand an: Lexer ehrte die erfolgreichsten Wintersportler der abgelaufenen Saison – genau so, wie er es schon so oft und gern und mit Freuden getan hatte. Seit diesem Wochenende ist aber Schluss. Nach 31 Jahren an der Spitze – einzig der Präsident des steirischen Eishockey-Verbandes Kurt Eschenberger ist ebenso lang in Amt und Würden – kann sich Lexer am Wochenende zurücklehnen. „Da kommen alle Gefühle zusammen“, bekennt der 69-Jährige. Kein Wunder: „Der Skiverband und der WSV Tauplitz, das war wesentlicher Lebensinhalt für mich. Und man hat das alles ja mit viel Freude gemacht“, sagt Lexer.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.