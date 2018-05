Facebook

Blütenstaubwolken (wie hier in Pruggern) sind derzeit allerorts zu sehen © Dorit Burgsteiner

Schwere Zeiten für Allergiker und Liebhaber von glänzenden Autos oder blitzblank geputzten Fenstern, Terrassen und Balkonen: Der Wald blüht wieder. Genauer gesagt die Fichten. Jeder Windstoß schickt derzeit gelbe Staubwolken in die Luft, die freilich irgendwann wieder am Boden landen.

„Heuer ist es extrem“, sagt Peter Kettner, Obmann der Bezirksbauernkammer Liezen. Dass das so ist, „hängt auch vom Wetter ab. Es ist sehr schnell sehr warm geworden, da treibt alles aus. Jetzt ist es noch dazu schön, der Regen, der doch einiges auswaschen würde, fehlt“.

Etwa alle fünf bis sieben Jahre blühen die Fichten in dieser Form, „freilich gibt es die Blüte auch zwischendurch, aber dann nicht so intensiv wie in den sogenannten Mast- beziehungsweise Samenjahren“, erklärt Kettner. In diesem Jahr seien die Waldbauern besonders gefordert, weiß der Kammerobmann zu berichten: „Das Frühjahr ist ein trockenes, die Fichten brauchen während der Blüte aber sehr viel Wasser. Sie sind durch den Wassermangel jetzt geschwächt, das kommt wiederum dem Borkenkäfer zugute.“ Und auch die Windwürfe, die es im vergangenen Oktober durch den Sturm gegeben hat, und das warme Frühjahr, das für eine schnellere Vermehrung bei den Borkenkäfern sorgt, sind ebenfalls Faktoren, die „gefährlich sind und für verstärkte Aufmerksamkeit bei den Waldbauern sorgen müssen“, sagt der Kammerobmann.

Wie lange die Blüte der Fichten noch dauert, sei ebenfalls wetterabhängig und lasse sich deswegen nicht genau eingrenzen, sagt Kettner. „Aber es wird sich sicherlich noch ein bisschen hinziehen, weil die Fichten, die in höheren Lagen stehen, erst noch anfangen zu blühen. Das werden wir in den Tallagen zwar auch zu spüren bekommen, aber ganz so schlimm wird es nicht mehr.“ Der Kammerobmann appelliert an die Geduld der Einwohner: „So ist die Natur eben, da müssen wir durch.“