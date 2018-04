Facebook

Das Kind wurde noch zur Kinderchirurgie nach Graz geflogen, es konnte aber nicht mehr gerettet werden © Jürgen Fuchs

Die Betroffenheit, die Trauer sind grenzenlos – nicht nur in Lassing, sondern auch in Aigen im Ennstal: Samstagabend war der achtjährige Jonas aus Aigen auf dem Hof des Onkels so unglücklich gestürzt, dass er noch in der Nacht im Krankenhaus starb.

