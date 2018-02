Wolfgang Geisler, seines Zeichens Wirt auf der Rosemialm am Stoderzinken in Gröbming, trotzt der Kälte.

In Sekundenschnelle wird Wasser zu Schnee © KK

Wolfgang Geisler, seines Zeichens Wirt auf der Rosemialm am Stoderzinken in Gröbming, trotzt der Kälte. Die Kälte macht aus dem Häferl Wasser in Sekundenschnelle eine Schneewolke.

Schnee