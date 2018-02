Special Olympics Detektiv bereut Bombendrohung vor Fischers Auftritt

Facebook

Fischer kam zur Eröffnung der Special Olympics © APA/BARBARA GINDL

Wegen einer Bombendrohung am 18. März 2017 kurz vor der Eröffnungsfeier der Special Olympics in Schladming mit 15.000 Besuchern, wo auch Helene Fischer auftrat, ist ein 33-Jähriger am Montag in Salzburg vor Gericht gestanden. Der Berufsdetektiv war zum Vorwurf des "Landzwanges" geständig, sein Anwalt sprach von "privaten Problemen". Der Prozess endete mit einer nicht rechtskräftigen Diversion.