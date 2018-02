Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Alouette III und ihre Außenwinde im Einsatz © Bundesheer: MICKLA Anton

Zuletzt machten die Piloten und Flugretter der Aigener Hubschrauberstaffel bei der Rettung von Skifahrern aus einem defekten Sessellift am Kreischberg internationale Schlagzeilen. Damit die SAR-Teams ("Search And Rescue") ihre Leistung an 365 Tagen im Jahr - und das auch bei Nacht - abrufen können, ist ständiges Training notwendig.

Ein Videoteam des Bundesheeres hat Einsatzpilot Florian Urf und seine Kameraden in Aigen besucht und sie bei einer Übungsbergung begleitet. Der informative Kurzfilm wurde nun auf der Facebook-Seite des Bundesheeres veröffentlicht.