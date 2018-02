Zu einem Kellerbrand wurde die Feuerwehr am frühen Samstagmorgen in die Triebener Gärtnersiedlung gerufen. Die genaue Brandursache war vorerst unklar.

Feuerwehr war drei Stunden lang im Einsatz © FF Trieben

Kurz vor 5 Uhr früh wurde am Samstag die Feuerwehr in Trieben alarmiert. In einem Wohnhaus in der Gärtnersiedlung war im Bereich der Heizung ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte der FF Trieben Stadt, der BTF Trieben Werk und der FF Dietmannsdorf - insgesamt 42 Mann - konnten rund eine Stunde später "Brand aus" geben.