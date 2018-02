Seit rund 15 Jahren hat Jürgen Eichel eine nicht ganz alltägliche Leidenschaft: eine Kugelbahn, die er sogar in Filmen vorstellt.

Jürgen Eichel mit (einem Teil) seiner Kugelbahn © Dorit Burgsteiner

Was einst mit einem ganz normalen Bausatz für Kinder angefangen hat, ist mittlerweile ganz groß geworden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Rede ist von einer Kugelbahn: Etwa 15 Jahre ist es her, dass die Kinder von Jürgen „Joko“ Eichel aus Pruggern einen Bausatz für eine solche unter dem Christbaum gefunden haben. Was den Nachwuchs dann doch eher schnell nicht mehr interessiert hat, ist zur Leidenschaft für den gebürtigen Kölner geworden. „Das vermeintliche Kinderspielzeug ist dann eben eines für den Papa geworden“, lacht Eichel.