Nach Einbrüchen in Liezen und Stainach drangen Einbrcher am Montag diese Woche in ein Wohnhaus in Rottenmann ein.

Einbrecher im Bezirk Liezen unterwegs © (c) Rainer Fuhrmann - Fotolia

Nachdem in der Nacht auf Samstag in zwei Wohnungen und ein Haus in der Stadt Liezen eingebrochen wurde (zum Artikel) und es schon im Jänner am Pyhrn zu Diebstählen kam (zum Artikel), schlugen am Montag erneut Einbrecher zu, dieses Mal in Rottenmann. Am hellichten Tag wurde in ein Wohnhaus eingebrochen und das Haus durchwühlt. Anfang des Monats kam es auch in Stainach zu mehreren Einbrüchen. In allen Fällen entstand enormer Sachschaden. Die Polizei bittet um Hinweise.