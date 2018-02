Facebook

Hollywoodstar Liv Tyler postete fleißig aus Altaussee © Montage: Bliem/Instagram

Ausseerland und Hollywood. Das ist ein bewährtes Gespann. Nicht nur, dass einer der berühmtesten Schauspieler des Landes, Klaus-Maria Brandauer, aus der Region stammt und vor drei Jahren der Altausseer See und seine Plätten eine "tragende Rolle" im James-Bond-Film "Spectre" mit Daniel Craig hatten.

Auch im Urlaub zieht es immer wieder Stars ins Ausseerland. So wie in den letzten Tagen Schauspielerin Liv Tyler (Armageddon, Herr der Ringe). Die Tochter von Aerosmith-Sänger Stephen Tyler verbrachte weitgehend unbemerkt einige Tage im Hotel Vivamayr direkt am Altausseer See. Auf ihrem Instagram-Account, wo sie nicht weniger als 1,7 Millionen Fans bzw. Follower hat, machte sie (zeitlich wohl nicht ganz zufällig) am Ende ihres Urlaubs ordentlich Werbung für die Region: "Thank you Austria !!!!! Thank you mountains, thank you vivamayr" postete sie am Dienstag auf Instagram mit vielen Bildern - und erntete binnen weniger Stunden fast 90.000 Likes und mehr als 700 Kommentare (Tenor: "atemberaubend schön").

Die Bilder zeigen Liv Tyler beim Schneeschuhwandern und beim Spazieren rund um den See.

"Touristisch ist das natürlich ein Volltreffer, ein unbezahlbarer Werbeeffekt" freut sich Ernst Kammerer, Obmann der Tourismusregion Salzkammergut-Ausseerland. Er selbst wusste nichts vom prominenten Gast. "Das ist ja der Grund, warum viele prominente Gäste in unsere Region kommen. Weil sie hier ungestört um den See gehen können, ohne dass sie von Kamerateams verfolgt werden."

Insofern sieht sich Kammerer auch in der touristischen Strategie bestätigt, wonach die Stars je nach ihren Wünschen völlig in Ruhe gelassen werden.

