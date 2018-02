Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Feuerwehr band das ausgelaufene Motoröl © FF Trieben

"Öleinsatz im Ortsgebiet", so lautete am frühen Montagabend der Einsatzbefehl für die Freiwillige Feuerwehr Trieben. 15 Mann rückten aus, sie fanden eine rund 800 Meter lange Ölspur vor - gezogen von einem Auto mit beschädigter Ölwanne. Per Bindemittel wurde das Motoröl gebunden.

Für die Feuerwehr war das der vierte Einsatz innerhalb einer Woche. Tags zuvor, am frühen Sonntagmorgen, etwa galt es, eine wegen eines Rohrbuchs unter Wasser gesetzte Werkstätte trockenzulegen.

Öl und Wasser: Feuerwehr im Einsatz Ölspur musste gebunden werden FF Trieben FF Trieben FF Trieben FF Trieben FF Trieben FF Trieben Rohrbruch setzte Werkstatt unter Wasser FF Trieben FF Trieben 1/8