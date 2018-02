Facebook

Kalt wirds © (c) Fuchs J�rgen (Fuchs Juergen)

Über mangelnde Winterfreuden können sich die Ennstaler und Ausseer nicht beschweren: Seit Wochen haben uns Schnee und Kälte fest im Griff, und eine Besserung ist nicht in Sicht – im Gegenteil. Schon heute kommt der nächste Wintereinbruch, im Osten und Süden beginnt es in der Früh zu schneien, bis zum Nachmittag sollen dann auch weite Teile der nördlichen Steiermark „angezuckert“ werden.

Immerhin: „Große Schneelagen sind im Bezirk Liezen im Vergleich zum Süden nicht mehr zu erwarten“, so Albert Sudy von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Heute soll es in der Region jedenfalls nur leicht schneien, morgen könnte sogar die Sonne durch die Wolkendecke blinzeln. „Donnerstag und Freitag erwarten wir in der Region dann Dauerfrost und ein bisschen Neuschnee.“

Klirrend kalt wird es laut dem Wetterdienstanbieter „Ubimet“ auch auf den Bergen: „Schuld“ ist ein Schwall kontinentaler Polarluft aus Nordosteuropa. „Eisiger Nordostwind verschärft die Kälte zusätzlich. Sollten die Nächte in diesem Fall klar bleiben, drohen sogar Tiefstwerte von unter Minus 23 Grad“, heißt es von „Ubimet“. Extrem kalt wird es in diesem Fall auf den Bergen, wo die Temperaturen in 2000 Meter auf unter Minus 20 Grad sinken können. Auch Ende Februar und Anfang März bleibt es aus jetziger Sicht kalt bei Temperaturen um die 0 Grad. “ Sudy: „Das ist schon sehr ordentlich und kommt nicht so oft vor.“