Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Einsatzkräfte am Werk © KK

21. Februar: Feuerwehr bekam es mit langer Ölspur zu tun

Weil die Ölwanne seines Autos beschädigt war, zog ein Lenker eine mehrere hundert Meter lange Ölspur durch Trieben. Mehr dazu.

18. Februar: Skifahrerin bei Sturz schwer verletzt

Weizerin stürzte am Sonntag aus eigenem Verschulden auf der Planai, sie musste per Hubschrauber geborgen werden. Mehr dazu.

17. Februar: Mit Traktor über steilen Hang gestürzt

69-Jähriger verunglückte auf seinem Grundstück in Gams bei Hieflau tödlich. Mehr dazu.

16./17. Februar: Einbrecher auf Beutezug durch Liezen

Zwei Wohungen und ein Einfamilienhaus suchten unbekannte Täter in der Nacht auf Samstag in Liezen heim. Die Höhe des Schadens steht derzeit noch nicht fest. Mehr dazu.

11. Februar: Pferde gingen durch - sechs Verletzte bei Kutschenunfall

Zwei Urlaubergruppen wollten gemeinsam in Ramsau am Dachstein eine Kutschenfahrt machen - aber schon zum Start gingen die Pferde durch. Der Kutscher, der mitgeschleift worden war, und fünf Gäste wurden verletzt. Mehr dazu.

10. Februar: Nach Kollision in parkendes Auto gekracht

Zu einem spektakulären Verkehrsunfall kam es kürzlich im Ortsgebiet von Bad Mitterdorf. Mehr dazu.

10. Februar: 75-Jähriger verlief sich in tief verschneitem Gelände

Weil er mit seinem Pkw am Assachberg im Schnee stecken geblieben war, wollte der 75-Jährige zu Fuß ins Tal. Erst Stunden später fand eine 31-Jährige den stark unterkühlten Mann. Mehr dazu.

8. Februar: Zwei Skifahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Ein Wiener und ein Niederösterreicher krachten am Donnerstag beim Skifahren am Loser zusammen. 46-Jähriger erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. Mehr dazu.



7. Februar: Vater und Tochter verirrten sich bei Skitour

Im dichten Nebel sind zwei Tourengeher bei Donnersbachwald vom Weg abgekommen, Bergretter fanden das Duo und brachten es sicher ins Tal zurück. Mehr dazu.

7. Februar: Auto wurde zwischen Lkw und Leitschiene eingequetscht

86-jährige Bad Mitterndorferin erlitt bei spektaktulärem Unfall auf der B145 schwere Verletzungen. Rettungshubschrauber war im Einsatz. Mehr dazu.

7. Februar: Auto kam von der Straße ab - Bäume gerade noch verfehlt

Glück im Unglück hatte ein Paar in der Nacht auf heute in Stainach: Ihr Auto kam von der Straße ab und schlitterte in den Straßengraben, wo es laut Feuerwehr zwischen den Bäumen durch das Dickicht schoss. Mehr dazu.



6. Februar: Verletzte Tourengeherin per Hubschrauber geborgen

Weil sie sich am Bein verletzt hatte und nicht mehr selbst abfahren konnte, musste eine Tourengeherin am Dienstag bei Johnsbach geborgen werden - für die Bergrettung Admont der fünfte Einsatz innerhalb von vier Tagen. Mehr dazu.



4. Februar: Feuerwehr musste Tür aufbrechen

Angehörige einer Frau hatten Alarm geschlagen, weil diese die Tür zu ihrer Wohnung nicht aufmachte. Mehr dazu.

4. Februar: Skifahrer verließ Piste und stürzte in Bach

24-jähriger Wiener hatte sich am Sonntag nach Verlassen der Piste verirrt. Bergretter fanden den jungen Mann Stunden später völlig durchnässt. Mehr dazu.

3. Februar: Zwei jugendliche Skitourengeher vermisst

Die Burschen hatten bei Admont eine Abzweigung übersehen und fanden nicht mehr selbst zurück auf den Weg. Drei Bergretter-Teams und ein Hubschrauberdes Bundesheers suchten nach ihnen. Mehr dazu.

3. Februar: Zum Geburtstag aus Notlage am Berg gerettet

Der 15-Jährige wollte mit einem Freund vom Loser abfahren. Aufgrund der Witterungsverhältnisse verirrten sich die beiden jedoch in unwegsamen Gelände. Mehr dazu.

3. Februar: Mädchen (16) von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein 70-Jähriger Lenker stieß in Ramsau das Mädchen beim Überqueren der Straße nieder. Das Opfer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Mehr dazu.

3. Februar: Auto stürzte 40 Meter ab - Vater und Sohn tot

Tragischer Unfall auf der B 117: Der Vater und der neunjährige Sohn starben, die Mutter, die das Auto gelenkt hatte, wurde verletzt. Mehr dazu.

1. Februar: Auto stürzte im dichten Schneetreiben über Böschung

Von der schneebedeckten Fahrbahn ist am Pruggererberg ein Pkw abgekommen. Das Fahrzeug musste von der Feuerwehr geborgen werden. Mehr dazu.

30. Jänner: Lkw-Fahrer vertraute Navi und landete mit 40-Tonner im Graben

Das Navigationsgerät lotste in Stainach einen Lkw-Fahrer über eine Bahnüberführung. Nach der ersten Rechtskurve steckte er mit seinem 40-Tonner aber fest. Mehr dazu.



27. Jänner: Skifahrer krachten auf der Piste zusammen

Eine 60-Jährige Einheimische wurde bei einer Kollision auf der Schladminger Planai schwer verletzt. Mehr dazu.

24. Jänner: Einbrecher erbeuteten Bargeld

In Stein an der Enns und Lassing drangen Unbekannte in ein Gasthaus und ein Geschäft ein. Mehr dazu.

24. Jänner: Vermisste Pfleglinge in Admont gefunden

Der 22-Jährige und die 34-Jährige hatten von Oberösterreich aus einen Busausflug in die Steiermark unternommen. Mehr dazu.



23. Jänner: 16 Diebstähle und sechs Einbrüche während Nightrace

Einen Tag nach dem Nachtslalom in Schladming zog die Polizei zufrieden Bilanz: Zwar gab es wieder zahlreiche Diebstähle, doch der Großteil der 41.000 zahlenden Zuschauer habe sich vorbildlich verhalten - bis auf ein paar Schneeballwerfer... Mehr dazu.



23. Jänner: Polizei fand schon wieder eine Hanf-Plantage

Bei einer Hausdurchsuchung bei einem 26-Jährigen stieß die Polizei am Dienstag auf 41 Cannabis-Pflanzen und stellte sie sicher. Der junge Mann und sein Lieferant wurden angezeigt. Mehr dazu.



22. Jänner: Auto krachte im Schneetreiben gegen Lkw

Drei Personen wurden bei einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen bei Weißenbach bei Liezen verletzt. Die B320 war zwei Stunden lang blockiert. Mehr dazu.

22. Jänner: Reifen aus Container gestohlen

Unbekannte Täter brachen in zwei Reifencontainer ein, wodurch ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstand. Mehr dazu.

21. Jänner: Bergrettung fand verirrten Tourengeher

Bei der Abfahrt von der Handleralm Richtung Ödensee verirrte sich am Sonntag ein 57-jähriger Tourengeher. Die Bergrettung fand ihn nach stundenlanger Suche. Mehr dazu.

21. Jänner: Kein Weiterkommen im Schneesturm - Tourengeher gerettet

Nach mehrstündiger Suche unter widrigsten Wetterbedingungen fanden Mitglieder der Bergrettung Bad Mitterndorf auf der Tauplitzalm einen abgängigen Tourengeher. Mehr dazu.

20. Jänner: Deutscher brach beim Rodeln zusammen und starb

58-Jähriger wurde auf der Hochwurzen tot neben seiner Rodel gefunden. Mehr dazu.

20. Jänner: Drei Verletzte bei Frontal-Zusammenstoß

Auf der schneebedeckten Bundesstraße stießen Samstagfrüh zwei Pkw und ein Tankwagen zusammen. Mehr dazu.

18. Jänner: Einbrecher kamen, als die Hausbewohner schliefen

In gleich vier Einfamilienhäuser entlang der Pyhrnpass-Straße (B 138) sind Unbekannte in der Nacht auf vergangenen Donnerstag eingedrungen. Die Polizei ersucht um Hinweise. Mehr dazu.



18. Jänner: Bäume krachten auf Haus - Dutzende Unfälle auf B 145

Der Sturm und das Schneechaos im Bezirk Liezen forderten die Einsatzkräfte. Mehr dazu.

17. Jänner: Sattelzug überschlug sich und landete hinter der Leitschiene

Ein Sattelzug überschlug sich bei Rottenmann, laut Alarmmeldung war eine Person eingeklemmt. Die Stadtfeuerwehr Rottenmann rückte umgehend aus. Bergung erst am Donnerstag. Mehr dazu.

14. Jänner: ÖSV-Sportbekleidung gestohlen: Diebe stellten sich



Zwei Murtaler, die am Samstagabend am Rande des Skifliegens am Kulm in Bad Mitterndorf aus einem Container des ÖSV diverse Sportbekleidung mitgehen ließen, haben ihre Beute zurückgegeben. Mehr dazu.

13. Jänner: Skifahrer krachten auf der Piste zusammen

52-jähriger Oststeirer wurde bei Unfall auf der Planai schwer verletzt. Mehr dazu.



11. Jänner: Abgelehnter Asylwerber rastete am Polizeiposten aus

Senegalese zetrümmerte Eingangstür und riss Gegensprechanlage heraus. Zuvor hatte er die Polizei um Geld und Bahnticket für seine Ausreise nach Italien gebeten. Mehr dazu.



11. Jänner: Arbeiter geriet mit Arm in Maschine

Schwere Verletzungen zog sich ein 37-Jähriger bei einem Arbeitsunfall in Wörschach zu. Mehr dazu.

10. Jänner: Autodieb kam nur 500 Meter weit

Ein 27-Jähriger versuchte in Liezen zweimal hintereinander Neuwägen bei einem Autohändler zu stehlen. Doch die Technik und Benzinmangel machten ihm einen Strich durch die Rechnung. Mehr dazu.



9. Jänner: Nach Skiunfall erlag 18-Jähriger seinen schweren Verletzungen

Vor zwei Wochen zog sich ein junger Skifahrer aus Wien bei einem Sturz am Hauser Kaibling schwere Verletzungen zu, am Dienstag starb er in einem Salzburger Krankenhaus. Mehr dazu.



8. Jänner: Angestellte hielt Ladendieb fest

Einen 20-jährigen Slowaken, der einen Pullover stehlen wollte, hat die Polizei am Montag in Liezen festgenommen. Mehr dazu.



8. Jänner: 80-Jährige von Lkw überrollt und getötet

Bei Schneeräumarbeiten übersah ein Lkw-Lenker eine 80-Jährige, die vor seinem Fahrzeug gestürzt war und überrollte sie mit dem Fahrzeug. Mehr dazu.

8. Jänner: Kerze in Holzlaterne entfachte Feuer

In einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Stainach brach ein Brand aus, wodurch ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe entstand. Mehr dazu.

7. Jänner: Auto überschlug sich

Die Freiwillige Feuerwehr Hall wurde zu einem Unfall auf der Gesäuse-Bundesstraße gerufen. Mehr dazu.

5. Jänner: Mopedauto krachte im Schneetreiben gegen Kleinbus



Einen Verletzten forderte am Donnerstagabend ein Unfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen auf der B320 in Wörschach. Mehr dazu.

3. Jänner: Auto krachte in Lärmschutzwand



Ein Auto krachte im Ortsgebiet von Weißenbach bie Liezen gegen die Lärmschutzwand der B320. Mehr dazu.

1. Jänner: Hubschrauber barg Skifahrer

Das Team des Rettungshubschraubers C14 musste einen Verletzten im Bereich Tauplitzalm bergen und ins Krankenhaus nach Schladming bringen. Mehr dazu.



29. Dezember: 18-jähriger Wiener stürzte bei Sprung über die Geländekante

Freitagvormittag kam ein 18-jähriger Skifahrer aus Wien auf der FIS-Abfahrt am Hauser Kaibling zu Sturz und verletzte sich dabei unbestimmten Grades. Mehr dazu.



28. Dezember: Pkw stürzte über Böschung

Eine 69-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Liezen kollidierte Donnerstagmittag bei Bad Mitterndorf mit einem 77-jährigen Pkw-Lenker aus Deutschland. Mehr dazu.



27. Dezember: Rettung hatte auf Pisten Hochbetrieb

Sechs Einsätze gab es am Mittwoch auf steirischen Skipisten, auch zwei Kinder wurden verletzt - etwa auf der Riesneralm. Mehr dazu.



26. Dezember: Sturz bei Langlauf-Abfahrt

Am Stefanitag stürzte eine 59-Jährige bei einer Langlaufrunde auf einer Loipe in Bad Mitterndorf und verletzte sich dabei schwer. Mehr dazu.



24. Dezember: Rettungs-"Christkindl" im Gesäuse konnten zwei Vermisste retten

Ein abgänger Rodler und ein erschöpfter Wanderer beschäftigten die Bergrettung Admont am Sonntag des Heiligen Abends. Mehr dazu.

21. Dezember: Voll beladener Lkw stürzte über Böschung



Die Freiwillige Feuerwehr Palfau wurde Anfang der Woche zu einer Lkw-Bergung gerufen. Mehr dazu.

20. Dezember: Rauch trat aus Kabelkanal: Brandalarm im Krankenhaus

Die Stadtfeuerwehr Rottenmann musste ins Landeskrankenhaus ausrücken. In einem Patientenzimmer hatte sich deutlicher Brandgeruch breit gemacht. Mehr dazu.

20. Dezember: Vier Personen verletzt



Vier Personen wurden bei schweren Unfall auf der B320 verletzt. Lkw rutschte über Böschung. Bergungsarbeiten dauerten die ganze Nacht an. Mehr dazu.

18. Dezember: Obersteirer versank mit Auto in eiskalter Enns - Stark unterkühlt gerettet

Zu turbulenten Szenen kam es Montagfrüh an der Enns in Landl. Ein Autofahrer (43) kam von der B115 ab, stürzte mit dem Auto in den Fluß und wurde vom Wasser mitgetrieben. Mehr dazu.

17. Dezember: Wirtschaftsgebäude ging in Flammen auf

Zur Gänze niedergebrannt ist Sonntagmittag ein Wirtschaftsgebäude in Wildalpen. Verletzt wurde niemand. Mehr dazu.



17. Dezember: Zehn Unfälle und zwölf demolierte Autos an einem Tag

Die Feuerwehren des Bezirkes Liezen wurden am Sonntag durch die andauernden Schneefälle ziemlich auf Trab gehalten. Mehr dazu.



14. Dezember: Vier Unfälle und ein Dutzend Verletzte

Im Bezirk Liezen kam es zu gleich vier Unfällen, zu denen das Rote Kreuz ausrücken musste. Der Grund: die Schneefahrbahn. Mehr dazu.



13. Dezember: Auto fing am Parkplatz Feuer

Die Scheibenwaschdüsen eines Autos, das auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Haus im Ennstal abgestellt war, gerieten in Brand. Mehr dazu.



13. Dezember: Mit Drehleiter aus viertem Stock gerettet

Nachdem er in seiner Wohnung in Trieben gestürzt war, musste der Mann von der Feuerwehr geborgen werden. Mehr dazu.

12. Dezember: Pkw krachte in Lkw

Autolenker rammte aus vorerst unbekannter Ursache einen Lkw, die Feuerwehr musste ihn aus dem Wrack befreien. Mehr dazu.

12. Dezember: Sturm dürfte Stallmauer zum Einsturz gebracht haben: Zwei Kälber tot, zwei gerettet

Vermutlich wegen des starken Windes stürzte in Au bei Gaishorn auf einem Bauernhof eine Stallmauer ein, die Trümmer landeten auf mehreren Kälbern. Zwei der Tiere konnten gerettet werden. Mehr dazu.



10. Dezember: Vier Verletzte bei Autoüberschlag

Aus vorerst unbekannter Ursache überschlug sich ein Auto auf der B320 bei Schladming. Vier Personen wurden verletzt. Mehr dazu.

9. Dezember: Skifahrerin stürzte 20 Meter in Waldstück ab

Schwerer Skiunfall am Zielhang der Planai: Eine 22-jährige Wienerin kam von der Piste ab und stürzte in ein Waldstück. Mehr dazu.



9. Dezember: Alko-Lenker verursachte Kollision

Ein 39-jähriger Pkw-Lenker ist auf der B115 bei Altenmarkt mit einer 47-jährigen Pkw-Lenkerin zusammengestoßen. Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt. Mehr dazu.



7. Dezember: Maschine in Industriegebiet ging in Flammen auf

Mitarbeiter in der betroffenen Produktionshalle unterstützen die Feuerwehr darin, die Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Mehr dazu.

6. Dezember: Autolenker (91) starb nach Kollision mit Paketzusteller

Pensionist aus Haus hatte beim Einbiegen in die B320 den Kleintransporter übersehen. Mehr dazu.



4. Dezember: Entzündeter Weihrauch aktivierte Rauchmelder

Ihr erster "Adventeinsatz" führte die Gröbminger Feuerwehr in die örtliche Neue Mittelschule. Mehr dazu.

3. Dezember: Alkolenker stieß Fußgängerin nieder - und fuhr weiter

In der Nacht auf Sonntag erfasste ein 34-jähriger Lenker mit seinem Fahrzeug eine Fußgängerin. Diese erlitt beim Zusammenstoß schwere Verletzungen. Mehr dazu.



2. Dezember: Einfamilienhaus stand in Flammen

Warum in dem zweistöckigen Haus in Altaussee Samstagfrüh ein Brand ausbrach, ist noch ungeklärt. Die schwierigen Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden. Mehr dazu.



30. November: Auto bei Kollision in Straßengraben geschleudert

Zwei Autos krachten am Donnerstagabend auf der B320 bei Haus im Ennstal ineinander, drei Personen wurden dabei verletzt. Mehr dazu.



30. November: Lkw riss in Liezen Oberleitung ab - Lenker erlitt Stromschlag

Ein Lkw mit angehobener Kippfläche riss beim Eisenbahnübergang Döllacherstraße die Oberleitung ab. Mehr dazu.

24. November: Polizei schnappte drei junge Automatenknacker

Die Polizei ist jetzt drei jungen Erwachsenen auf die Schliche gekommen, die Ende Oktober mehrere Automaten aufgebrochen haben sollen. Mehr dazu.



21. November: Auto kam am Pyhrnpass von der Straße ab

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten auf der B138 musste die Feuerwehr ausrücken. Mehr dazu.

18. November: Arbeiter stürzte fünf Meter tief in Schacht unter Maschine

Gewaltiges Glück hatte eine Arbeiter, der am Samstagabend in Gaishorn am See in einen fünf Meter tiefen Schacht unter einer Maschine stürzte. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades, konnte sich jedoch noch selbst aus seiner misslichen Lage befreien. Mehr dazu.



18. November: 17-Jähriger starb bei Unfall, Lenker war alkoholisiert

17-jähriger Fahranfänger kam in Landl von Straße ab und krachte gegen Holzzaun. Holzlatte bohrte sich ins Wageninnere und traf Beifahrer. Mehr dazu.



17. November: Urlauber vergaßen ihren Königspython im Hotel

Neu angekommene Gäste fanden im Badezimmer ihres Appartements in einem Hotel in Rohrmoos einen 85 Zentimeter langen Königspython. Hotelier rief die Polizei, die unverzüglich die Tierrettung anforderte. Mehr dazu.



13. November: Feuerwehr bekam es mit ausgelaufenem Diesel zu tun

Weil aus einem Lkw Diesel ausgeronnen war, musste Montagfrüh die Feuerwehr Haus im Ennstal ausrücken. Mehr dazu.

13. November: Im Suff Kennzeichen gestohlen und Fahrzeuge beschädigt

Die Polizei hat jetzt zwei junge Männer geschnappt, die in den vergangenen zwei Jahren immer wieder Auto-Kennzeichen gestohlen und die Fahrzeuge teils beschädigt hatten. Mehr dazu.



11. November: Bergsteiger lösten irrtümlich Sucheinsatz aus

Bergsteiger waren etwas spät dran und trugen beim Abstieg über den Wasserfallweg im Gesäuse Stirnlampen. Deren Licht wurde für ein Notsignal gehalten. 15 Bergretter und die Alpinpolizei rückten aus. Mehr dazu.



8. November: Am helllichten Tag in Liezener Wohnung eingebrochen

In eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus sind Unbekannte am Mittwoch eingedrungen. Sie ließen Bargeld und Schmuck mitgehen. Mehr dazu.



7. November: Polizei sah nach der Katze und entdeckte Indoor-Plantage

Nachdem eine Rottenmannerin ins Spital eingeliefert worden war, entdeckte die Polizei durch Zufall in ihrer Wohnung 40 erntereife Cannabis-Pflanzen und 2,5 Kilo Marihuana. Mehr dazu.

5. November: Wandererin kurz vor Einbruch der Kaltfront gerettet

Eine 53-Jährige verlor beim Abstieg vom Stoderzinken am späten Sonntagnachmittag die Orientierung, 14 Bergretter rückten aus. Mehr dazu.



3. November: Auto ging am Pötschenpass in Flammen auf

Der Lenker und seine Beifahrerin konnten sich gerade noch aus dem Fahrzeug retten. Mehr dazu.

2. November: Trockner verursachte Zimmerbrand

Die Freiwillige Feuerwehr Selzthal wurde zu einem Zimmerbrand im Ortsteil Versbichl gerufen. Mehr dazu.

31. Oktober: Tschechischer Höhlenforscher tödlich verunglückt



Rund 70 Kräfte und zwei Hubschrauber waren am Dienstag am Hochstadl bei Wildalpen im Einsatz. Ein tschechischer Forscher war abgestürzt und in der Höhle seinen Verletzungen erlegen. Mehr dazu.



29. Oktober: Abgedeckte Häuser und umgestürzte Bäume

Sturm wütete auch im Bezirk Liezen: In Summe verständigte die Bezirkswarnzentrale Liezen am Sonntag 41 Feuerwehren, die mit 650 Mann und 100 Fahrzeugen zu knapp 100 Einsätzen ausrückte. Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden. Mehr dazu. Am schlimmsten wüteten die Böen auf der Kaiserau. In Grundlsee wurde ein Bootshaus aus der Verankerung gerissen.

27. Oktober: Haufenweise Hanf im eigenen Haus gezüchtet

Im Zuge von umfangreichen Ermittlungen der Beamten der Suchtgift-Gruppe Liezen und der Polizeiinspektion Haus konnte ein einschlägig vorbestrafter Deutscher ausgeforscht werden, der in seinem Wohnhaus in Öblarn eine professionelle Indoor-Hanf-Aufzuchtanlage betrieben hat. Mehr dazu.

27. Oktober: Rauferei in Asylunterkunft

Zu einem Großaufgebot von Polizei und Rettung kam es in der Alten Gasse in Liezen. Zwei Asylwerber waren aneinander geraten, einer wurde schwer verletzt. Mehr dazu.



27. Oktober: 64-Jähriger bei Forstarbeit von Baum getroffen

Schwere Verletzungen erlitt ein Forstarbeiter bei Holzschlägerungsarbeiten in Niederöblarn. Mehr dazu.

24. Oktober: Ineinander verkeilte Autos auf A9

Die Freiwillige Feuerwehr Selzthal wurde am Dienstag zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen und einer eingeklemmten Person auf die A9 im Bereich des Knoten Selzthal gerufen. Mehr dazu.



24. Oktober: Lkw krachte in Bus mit russischen Austauschschülern

Drei Personen wurden bei dem Zusammenstoß des Lkw-Anhängers mit dem Reisebus verletzt, darunter auch der Lenker. Gruppe war auf dem Weg nach Admont. Mehr dazu.



21. Oktober: Mit Pkw gegen Böschung gekracht

Zu einem Verkehrsunfall auf der Gesäuse-Straße musste die Feuerwehr Hall ausrücken. Mehr dazu.

21. Oktober: Steinschlag: Bergsteigerin schwer verletzt

Am Großen Pyhrgas im oberösterreichisch-steirischen Grenzgebiet ist eine 46-jährige Bergsteigerin schwer verletzt worden. Sie wurde per Hubschrauber geborgen. Mehr dazu.



20. Oktober: Paragleiter (46) stürzte in den Tod

Mann aus dem Bezirk Liezen war mit dem Sportgerät 20 Meter in die Tiefe gestürzt. Mehr dazu.



19. Oktober: Einen Haufen Autoräder gestohlen

Unbekannte Täter stahlen in Weißenbach an der Enns 18 Garnituren Autoräder im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro. Mehr dazu.



18. Oktober: Dreiste Einbrecher drangen mittags in Wohnung ein

Unbekannte stahlen mehrere tausend Euro Bargeld aus einer Wohnung in Trieben. Mehr dazu.



17. Oktober: Unbekannter beschmierte Häuser und auch die Kirche

In der Nacht auf Dienstag war ein Graffiti-"Künstler" in Gröbming zugange. Die Höhe des Schadens war vorerst unbekannt. Mehr dazu.

17. Oktober: Beim Wandern abgestürzt: 25-Jährige tot

Beim Abstieg vom Hochtausing (Wörschach) rutschte eine 25-Jährige aus dem Bezirk Liezen aus und stürzte 200 Meter ab. Im Spital starb die junge Frau. Mehr dazu.

16. Oktober: Drei Verletzte bei Kollision auf der B320

Paar aus Niederösterreich krachte mit dem Auto in das Fahrzeug einer 25-jährigen Ennstalerin, nachdem diese in Tipschern die Ennstalstraße überqueren wollte. Mehr dazu.



15. Oktober: 83-jähriger Lenker rammte zwei Autos: mehrere Verletzte

Fünf zum Teil schwer Verletzte forderte Sonntagmittag ein Autounfall auf der B320 im Schladminger Ortsteil Gleiming. Mehr dazu.

8. Oktober: Sechs Mal Geld aus dem Hoteltresor gestohlen

21-jähriger Angestellter "bediente" sich mehrmals aus Hoteltresor und erbeutete bei seinen Diebstählen insgesamt mehrere tausend Euro. Mehr dazu.



8. Oktober: Streit eskalierte: 18-Jähriger schwer verletzt

Vor einem Lokal in Schladming gerieten zwei junge Männer in der Nacht auf Sonntag in Streit. Schuss aus Schreckschusspistole blieb ohne Folgen, als im Anschluss die Fäuste flogen, gab es einen Schwerverletzten. Mehr dazu.



3. Oktober: Lara konnte es nicht mehr erwarten

Noch im Rettungsauto kam die kleine Lara aus Selzthal zur Welt. Mehr dazu.

2. Oktober: Unbelehrbar: Hasch-Plantageni m Wald und im Bauernhaus

Ein Quartett, das zunächst in Wäldern Cannabis angebaut hat, sich dann aber auf die Indoor-Zucht verlegt hat, hat die Polizei gefasst. Mehr dazu.

2. Oktober: Stein durchschlug Scheibe - Unterschenkel zertrümmert

Bei Wegbauarbeiten nach den Unwettern vom August in der Walchen wurde ein 52-jähriger Baggerfahrer von einem Stein getroffen, der zuvor die Scheibe des Baggers durchstoßen hatte. Mehr dazu.



2. Oktober: 59-jährige Obersteirerin starb bei Frontalkollision



Montagnachmittag ist bei einer Kollision zweier Pkw auf der Ennstal Straße eine 59-jährige Obersteirerin getötet worden. Mehr dazu.

1. Oktober: Gebäude, Traktor und Maschinen bei Vollbrand zerstört

Acht Feuerwehren waren bei einem Großbrand eines landwirtschaftlichen Nebengebäudes im Einsatz. Vor allem die Löschwasserversorgung gestaltete sich schwierig. Mehr dazu.

29. September: Lkw-Lenker unterschritt Ruhezeit um 25 Stunden

Polizisten der Landesverkehrsabteilung Steiermark kontrollierten einen Lkw-Lenker in Ardning und stellten 33 zum Teil sehr schwerwiegende Übertretungen fest. Mehr dazu.

27. September: Trafik-Angestellte gab Wert-Code durch

Unbekannte lockten einer 36-jährigen Trafik-Angestellten in Bad Aussee Gutscheincodes betrügerisch heraus. Der Schaden beläuft sich auf über 100 Euro. Mehr dazu.

23. September: Taubergung nach Kletterunfall

Zwei Verletzte wurden mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 14 geborgen: der eine nach einem Kletterunfall, der andere nach einem Sturz vom Apfelbaum. Mehr dazu.

22. September: 17-Jährige bestahl ihre Arbeitskolleginnen

Die Polizei hat jetzt eine Jugendliche ausgeforscht, die ihre Arbeitskolleginnen zwischen Mitte August und Anfang September mehrmals bestohlen hat. Mehr dazu.

22. September: Schwere Verletzungen



Schwere Verletzungen zog sich am Mittwochgabend ein Schüler zu: Er ist auf das Dach der Stocksporthalle in Moosheim geklettert und kurz danach heruntergefallen. Mehr dazu.

18./19. September: Vermisster 85-Jähriger musste Nacht im Freien verbringen

Ein 85-Jähriger hatte am Montagnachmittag in Landl sein Haus verlassen und kehrte nicht mehr zurück. Am frühen Dienstagvormittag wurde er gefunden. Mehr dazu.

17./18. September: Vier Einsätze für Liezener Feuerwehr in 17 Stunden

Erst rauchte ein Auto, dann fing Heizmaterial in einem Keller Feuer und zu guter Letzt gab es in einem Baumarkt zweimal (falschen) Feueralarm. Mehr dazu.

16. September: Herzstillstand am Berg

Eine 82-jährige Schweizerin starb bei einer Wanderung auf den Krahbergzinken bei Schladming. Mehr dazu.

16. September: Kuh verletzte Bäuerin

Eine 55-jährige Landwirtin wurde am in Gams von einer Kuh verletzt. Die Frau musste ins Spital geflogen werden. Mehr dazu.

16. September: Motorsport-Fans landeten nach Überschlag im Bach

Ein mit drei ungarischen Motorsportfans besetzter Pkw kam in Weißenbach an der Enns von der Fahrbahn ab und stürzte in den Laussabach. Mehr dazu.

14. September: Stehendes Auto übersehen und hineingekracht

Bei einer Kreuzung in Tauplitz prallte eine 30-jährige Pkw-Lenkerin gegen das Auto einer 81-Jährigen. Mehr dazu.

13. September: 16-Jähriger prallte mit Moped gegen Auto

Ein Jugendlicher wurde bei einem Unfall in Haus im Ennstal schwer verletzt. Mehr dazu.

10. September: Auffahrunfall endete glimpflich

Am Sonntag mussten die Feuerwehren Trieben und Rottenmann zu einem Auffahrunfall auf die A9 ausrücken. Mehr dazu.

9. September: Ausgerutscht - Wanderer schwer verletzt

Ein 50-jähriger Wanderer stürzte am Samstagnachmittag am Grimming. Er wurde mittels Hubschrauber gerettet. Mehr dazu.



8. September: Motorradfahrer starb bei Unfall auf der B114

Bei einem Überholmanöver ist am Freitagnachmittag ein 45-jähriger Motorradfahrer mit einem Pkw kollidiert. Er wurde tödlich verletzt. Mehr dazu.

8. September: Fußgängerunterführung wurde Autolenkerin zum Verhängnis

Eine Autolenkerin verirrte sich mit ihrem Wagen in die Fußgängerunterführung der Ennstal-Bundesstraße in Liezen. Mehr dazu.



7. September: Großbrand durch Selbstentzündung

Eine Mülllagerhalle ging in Haus im Ennstal in Flammen auf, ein Übergreifen des Feuers auf das danebenliegende Heizkraftwerk konnte "quasi in letzter Minute" verhindert werden. Mehr dazu.

7. September: Tür musste aufgebrochen werden

Weil Nachbar ungewöhnliche Geräusche aus der Wohnung einer älteren Dame gehört hatte, verständigten sie die Feuerwehr. Mehr dazu.

5. September: Wegen Schneeeinbruch am Berg verstiegen

Ein 46-jähriger Oberösterreicher geriet Dienstagnachmittag am Greifenberg in Bergnot. Er konnte am Abend von Einsatzkräften unverletzt gerettet werden. Mehr dazu.



4. September: Schwerer Arbeitsunfall in Textilfabrik - Hand abgenommen

Ein Arbeiter geriet in Pichl bei Schladming mit der Hand in eine Maschine. Sie musste abgenommen werden. Mehr dazu.

4. September: Geld und Kleidung mitgehen lassen

In Bad Mitterndorf hat die Polizei zwei Polen geschnappt, die in Verdacht stehen, zahlreiche Diebstähle begangen zu haben. Mehr dazu.

3. September: Zwei Wanderinnen vom Dachstein gerettet

Zwei deutsche Alpinistinnen gerieten am Samstag wegen schlechter Wetterverhältnisse am Dachstein in Bergnot. Mehr dazu.

2. September: Almabtrieb wurde Kuh zum Verhängnis



Normalerweise meiden Kühe den Weiderost, doch beim Almabtrieb in Wörschach tappte ein Tier regelrecht in die Falle. Die Feuerwehr musste die Kuh befreien. Mehr dazu.

1. September: Felssturz, Erdrutsche - jetzt kommen große Regenmengen und Schnee

Nach den Unwettern am Donnerstagabend - mit Hagel und bis zu 77 Liter Regen in kurzer Zeit - gingen am Freitag steiermarkweit die nächsten heftigen Gewitter nieder. Am Grimming gab es einen Felssturz. Und vor allem in der Obersteiermark regnet es weiter. Mehr dazu.

31. August: Streit um Sommersbergsee: Bei Hausdurchsuchung Waffen gefunden

Die Posse um den Sommersbergsee ist um eine Facette reicher. Beim ehemaligen Eigentümer wurde jetzt eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Trotz Verbotes hatte der Landwirt drei Waffen zu Hause. Mehr dazu.

29. August: Erhitztes Fett fing Feuer

Am Dienstag Nachmittag kam es zu einem Küchenbrand, es entstand Sachschaden. Mehr dazu.

29. August: Schwerer Forstunfall: Rumäne von Baum getroffen

Bei einem Forstunfall wurde am Dienstag ein rumänischer Forstarbeiter von einem Baum getroffen. Er erlitt schwerste Verletzungen und wurde mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen. Mehr dazu.

29. August: Alpine Notfälle: Flugrettung mehrfach im Einsatz

Zu mehreren Notfällen musste der Hubschrauber am Dienstag ausrücken. Mehr dazu.

27. August: Bergsteiger aus Sisi-Klettersteig geborgen

Weil er Atem- und Herzbeschwerden bekommen hatte, musste ein Bergsteiger am Loser vom Rettungshubschrauber geborgen werden. Mehr dazu.

27. August: Beim Holzspalten schwer verletzt

53-Jähriger trennte sich beim Holzarbeiten in Landl einen Daumen ab. Mehr dazu.

26. August: Auffahrunfall forderte zwei Verletzte

Zwischen Aigen und Irdning kollidierten bei einem Auffahrunfall insgesamt fünf Fahrzeuge, zwei Frauen wurden dabei verletzt. Mehr dazu.

24. August: Mit 70-Meter-Seil aus der Südwand gerettet

Eine Zweierseilschaft geriet in der Dachstein-Südwand in Schwierigkeiten, ein Alpinist verletzte sich schwer. Er musste per Hubschrauber geborgen werden. Mehr dazu.

23. August: Motorradlenker prallte frontal gegen Auto

Weil er beim Überholen in Hall ein entgegenkommendes Auto übersehen hatte, krachte ein Motorradlenker in das Fahrzeug. Der 42-Jährige wurde schwer verletzt. Mehr dazu.

22. August: Bergsteiger in Not setzten Hilferuf per E-Mail ab

Ein Paar bescherte der Bergrettung einen nächtlichen Einsatz in Ramsau am Dachstein: Die Deutschen saßen nach einer Klettertour bei Dunkelheit in einer Wand fest. Mehr dazu.

21. August: Einbrecher hatten es auf Werkzeug abgesehen

Unbekannte brachen in Hall einen Baustellencontainer auf und liéßen Elektrowerkzeuge mitgehen. Mehr dazu.

21. August: Auto verissen, um Kollision zu verhindern

Auf der A9 zwischen Rottenmann und Liezen touchierte ein Pkw-Lenker aus England die Leitschiene, der Mann wurde leicht verletzt. Mehr dazu.

17. August: Mit SUV überschlagen

21-jähriger Lenker wurde bei Überschlag in St. Nikolai aus Auto geschleudert und kam unter dem Fahrzeug zu liegen. Mehr dazu.

17. August: Lkw fing auf der Autobahn Feuer

Die Feuerwehr Gaishorn musste zu einem Lkw ausrücken, der auf der A9 in Brand geraten war. Mehr dazu.

15. August: Einsätze am laufenden Band

Vor allem im Reiseverkehr passierte zu Mariä Himmelfahrt ein Unfall nach dem anderen: In Trieben krachte es auf der A9 gleich zwei Mal hintereinander. Nach den beiden Unfällen auf der A9 am Vormittag kam es nach 14 Uhr zu einem Unfall auf der B146 unter Beteiligung von Motorrad und einem Traktor in Liezen, eine Stunde später mussten die Feuerwehren verletzte Personen aus einem überschlagenen SUV retten, und noch eine Stunde darauf war bei Selzthal ein Pkw von der Straße abgekommen und kam schwer beschädigt im Gleisbereich zu stehen.

Ein ganz besonders tragischer Alpinunfall passierte am Vormittag in den Schladminger Tauern: Die Familie musste zusehen, wie der Großvater und der Enkel am Höchstein in den Tod stürzten. Mehr dazu hier.

14. August: Zwei Alkolenker mit Polizeiporsche aus dem Verkehr gezogen

Auf der A9 hatte ein Lenker im Baustellenbereich des Selzthaltunnels einen Verkehrsunfall verursacht. Ein Kroate wurde nach einer Fahndung wegen auffallend gefährlicher Fahrweise aus dem Verkehr gezogen. Mehr dazu.

14. August: Gleich zwei Stürze in Gletscherspalten

Am Hallstätter Gletscher (Dachstein) fielen zwei Männer in Gletscherspalten und mussten geborgen werden. Mehr dazu.

14. August: Lkw landete auf Werkstättendach

Ein Lkw stürzte in Schladming über eine Böschung und landete auf dem Dach einer Werkstätte. Mehr dazu.

13. August: Pensionist sprang in Fluss und zog Bub (8) aus Wasser

Der Bub aus Weißenbach an der Enns wollte seinen Schuh aus dem Fluss fischen und trieb selbst ab. Anrainer entdeckte den Buben und holte ihn ans Ufer. Mehr dazu.



13. August: Wiener Biker crashte auf nasser Straße

In Palfau kam ein Motorradfahrer aus Wien zu Sturz, der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Mehr dazu.

11. August: Polizisten bescherten entlaufenem Hund Happy End

Eine Spaziergängerin hatte den Jack-Russel-Terrier am Freitagvormittag in Ramsau am Dachstein gefunden, die Facebook-Suche, die die Polizei startete, war am Nachmittag von Erfolg gekrönt. Mehr dazu.

4. August bis 8. August: Schwerste Unwetter im Ennstal

Massive Unwetter in der gesamten Obersteiermark haben am Freitag und Samstag enorme Schäden angerichtet. Mehr dazu.

3. August: Drei Autos krachten im Selzthaltunnel in einander

Ein Unfall machte am Donnerstagnachmittag die Totalsperre des Selzthaltunnels bei Liezen nötig. Nach kurzer Zeit staute es sich bereits an der neuralgischen Stelle kilometerweit. Mehr dazu.

2. August: Kletterer saßen in Dachstein-Wand fest

Sportler waren von Route abgekommen, beim Absteigen verkeilte sich das Seil. Sie mussten per Hubschrauber aus der Dachsteinsüdwand gerettet werden. Mehr dazu.

1. August: Urlauber stürzte 20 Meter über Felswand

Ein 21-jähriger Urlauber aus Deutschland stürzte am Dienstagnachmittag 20 Meter in die Tiefe. Eine Fichte bremste den Fall - dann kullerte er weitere zehn Meter herunter. Mehr dazu.

31. Juli: Vier Verletzte bei Kollision auf der Ennstalstraße

Auf Höhe der Abzweigung nach Öblarn übersah eine 28-Jährige beim Einbiegen das Auto einer Wienerin. Auch ihre beiden Kinder befanden sich im Auto. Mehr dazu.

30. Juli: Paragleiter stürzte direkt neben Bundesstraße ab

Schweizer (54) wurde beim Landeanflug von einer Böe erfasst. Er stürzte aus rund sieben Metern ab und verletzte sich dabei.

Mehr dazu.

30. Juli: Stein traf 31-jährigen Kletterer am Knie

Den Aufstieg durch die Südwand über Johann-Klettersteig mussten am Samstag zwei Bergsteiger abbrechen. 31-Jähriger wurde mit dem Hubschrauber gerettet. Mehr dazu.

28. Juli: Autoeinbrecher zogen durch Bad Aussee

Bei fünf Autos wurden die Scheiben eingeschlagen, zwei weitere waren unversperrt. Aus den Fahrzeugen verschwanden Geld und Dokumente. Zeugen werden gesucht. Mehr dazu.

27. Juli: Zwei Arbeiter wurden durch heißen Dampf verbrüht



Unfall bei Arbeiten an einer Kesselanlage: Zwei Arbeiter zogen sich schwere Verbrühungen im Brust- und Handbereich zu. Mehr dazu.

27. Juli: Dampf und heißes Wasser traten aus: Arbeiter verbrüht

Beim Anschließen einer Kesselanlage kam es heute, Donnerstag, in Gröbming zu einem Arbeitsunfall, bei dem zwei Männer verletzt wurden. Mehr dazu.

25. Juli: B 114: Zwei Unfälle innerhalb von zwei Tagen

Zwei Pkw kollidierten am 24. Juli auf der Straße zwischen Hohentauern und Trieben. Tags davor passierte ein Motorradunfall. Mehr dazu.

24. Juli: Einbrecher hatten es auf Werkzeug abgesehen

Am Wochenende sind Unbekannte in einen Zimmereibetrieb in Ardning eingedrungen und ließen hochwertiges Werkzeug mitgehen. Mehr dazu.

23. Juli: Drei Kinder und sechs Erwachsene bei Unfall verletzt

Bei der Kollision dreier Autos in Bad Mitterndorf wurden insgesamt neun Menschen verletzt. Zwei Rettungshubschrauber waren unter anderem im Einsatz. Mehr dazu.

23. Juli: Motorradfahrer stürzte in Kurve

Zwischen Trieben und Hohentauern stürzte ein 23-jähriger Wiener mit seinem Motorrad und prallte gegen eine Leitschiene. Mehr dazu.

22. Juli: Bauer zwischen Traktor und Baum eingeklemmt

Bei Holzarbeiten in Haus setzte sich der Traktor eines 55-jährigen Landwirtes in Bewegung. Beim Versuch, das Fahrzeug aufzuhalten, wurde der Mann zwischen Traktor und einem Baum eingeklemmt. Mehr dazu.

20. Juli: Lkw landete im Straßengraben

Der Baustellenbereich auf der A9 bei Selzthal wurde am Donnerstag einem Lkw zum Verhängnis. Der Lenker konnte sich nach dem Unfall selbst befreien. Mehr dazu.



20. Juli: Türöffnung kam zu spät

Die Feuerwehr war gerufen worden, weil ein Mann seit zwei Tagen nicht mehr gesehen worden war. Mehr dazu.

18. Juli: Bei Wanderung über Geröllhalde gestürzt

Beim Abstieg von den Klafferkesseln kam eine 54-Jährige zu Sturz, die Frau musste von der Besatzung eines Rettungshubschraubers geborgen werden. Mehr dazu.



18. Juli: 77-Jähriger rutschte auf Schneefeld 30 Meter ab

Ein Deutscher rutschte bei Tour am Dachstein ab und landete in einem Bergschrund. Mehr dazu.

18. Juli: In Selzthal brannte ein Keller

Ein Stromverteiler ging in Flammen auf, Nachbarn konnten den Brand vor Eintreffen der Feuerwehr eindämmen. Mehr dazu.

17. Juli: Giftgasalarm in der Käserei

In der Ennstal-Milch-Käserei sind hundert Liter Phosporsäure ausgetreten, die Feuerwehr musste mit schwerem Atemschutz ausrücken. Mehr dazu.

17. Juli: Urlauber per Hubschrauber geborgen

Ein junger Niederländer verletzte sich bei einer Wanderung im Bereich Greifenberg, er musste von C14-Crew geborgen werden. Mehr dazu.

17. Juli: Hundert Liter Phosphorsäure traten in Käserei aus

Alarm in Stainach: Keine Personen gefährdet, aber mehrere Feuerwehren mit schwerem Atemschutz unterwegs. Mehr dazu.

15. Juli: 16-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der alten Bundesstraße zwischen Gaishorn und Trieben wurde Samstagabend ein 16-jähriger Bursche schwer verletzt. Er musste nach Graz geflogen werden. Mehr dazu.



13. Juli: Kletterer stürzte 15 Meter ab

Schwere Verletzungen zog sich ein 57-jähriger Oberösterreicher bei einer Klettertour in der Trisselwand zu. Mehr dazu.

13. Juli: Mit Motorrad gegen Auto geprallt

Mit dem Auto eines 19-Jährigen aus dem Murtal kollidierte am Donnerstag ein 46-jähriger Motorradfahrer in Assach. Der Zweiradlenker und seine Mitfahrerin wurden schwer verletzt. Mehr dazu.



12. Juli: Wieder Rettungseinsatz wegen Erschöpfung

Zwei Wanderer, die bei einer Tour auf die Planspitze im Gesäuse vom Weg abgekommen sind, mussten per Hubschrauber geborgen werden. Mehr dazu.

12. Juli: Blitzschlag löste Waldbrand aus

Am Himbeerstein ist am Mittwochabend ein Waldbrand ausgebrochen. Das Feuer konnte erst am Donnerstag gelöscht werden. Mehr dazu.



9. Juli: Dachstuhl brannte lichterloh

Ein Blitz hat in Selzthal in ein Haus eingeschlagen und setzte den Dachstuhl in Brand. Mehr dazu.

9. Juli: Mountainbiker fiel 40 Meter über steilen Abhang

Ein 44-Jähriger kam bei der Abfahrt von der Viehbergalm Richtung Bad Mitterndorf von der Straße ab und stürzte über einen Abhang. Mehr dazu.

9. Juli: Bei Spaziergang auf der Skiflugschanze gestürzt

Ein 55-jähriger Slowake war auf dem Weg vom Starthaus am Kulm nach unten als er plötzlich stolperte. Der Mann wurde per Hubschrauber geborgen. Mehr dazu.



8. Juli: Wiener stürzte bei Wanderung im Gesäuse 50 Meter ab

Bei einer Wanderung auf das Hochtor stürzte der 28-Jährige über felsiges Gelände und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Mehr dazu.

7. Juli: Bergretter holten Frau aus Gletscherspalte

Glück im Unglück hatte eine 43 Jahre alte Bergsteigerin aus Tschechien. Sie stürzte beim Abstieg vom Dachstein in eine Gletscherspalte. Mehr dazu.



7. Juli: Feuer am Tennisplatz

Ein Werbebanner fing am Tennisplatz in Rottenmann aus vorerst unbekannter Ursache Feuer. Mehr dazu.

6. Juli: Polizei entdeckte schon wieder Indoor-Hanfplantage

Bei einer Hausdurchsuchung stießen Polizisten in Aigen im Ennstal unter anderem auf eine professionelle Indoor-Plantage. Mehr dazu.



5. Juli: Lenker löschte in Brand geratenes Auto

Aus vorerst unbekannter Ursache fing in Trieben ein Auto Feuer. Der Besitzer konnte den Brand löschen. Mehr dazu.

5. Juli: Pferde brachen durch Boden

In Oppenberg sind zwei Pferde durch den Boden einer alten Tenne gebrochen und steckten fest. Mehr dazu.

3. Juli: Geistesgegenwärtige Lenkerin

Die Freiwillige Feuerwehr Gaishorn musste am Montag zu einem Fahrzeugbrand auf der Pyhrnautobahn ausrücken. Mehr dazu.

2. Juli: Bei Unfall aus Auto geschleudert

Schwerste Verletzungen erlitt in der Nacht auf Sonntag ein 20-jähriger Admonter, der mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt war. Mehr dazu.

25. Juni: Risiko-Aufstieg sorgte für Hubschrauber-Einsatz am Grimming

Zwei Bergsteiger, die die Vorhersage ignoriert hatten, mussten während widrigster Wetterbedingungen vom Grimming geholt werden. Mehr dazu.

23. Juni: Nach der Übung kam der Gewittereinsatz

Feuerwehren des Abschnitts Erzbachtal des Bereichsfeuerwehrverbandes (BFV) Leoben waren bei einer Alarmübung im Einsatz, ehe der Ernstfall durch schwere Gewitter eintrat. Mehr dazu.



23. Juni: Mit Auto von der Straße abgekommen

Auf der B 320 kam am Freitagnachmittag eine Pkw-Lenkerin von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Mehr dazu.



23. Juni: Sattelschlepper stürzte in Kehre ab: Lenker tot

Ein kroatischer Lenker dürfte in Weng eine Kurve übersehen haben und stürzte mit Sattelschlepper in den Wald. Danach ging das Zugfahrzeug in Flammen auf. Mehr dazu.



23. Juni: Rettungswagen war in Unfall verwickelt

Ausweichmanöver auf der Autobahn endete mit Kollision und Dreher. Im Rettungsfahrzeug wurde ein Patient verletzt. Mehr dazu.



22. Juni: Ein Haufen Holz rutschte von Lkw

Weil sich ein Teil der Ladung in einer Kurve gelöst hatte und auf den Gehsteig gestürzt war, musste die Feuerwehr in Liezen ausrücken. Mehr dazu.

22. Juni: Lkw-Fahrer lag tot im Führerhaus

Feuerwehr musste versperrten Lkw auf dem Autobahn-Rastplatz Rottenmann öffnen. Der Lenker dürfte einen Herzinfarkt erlitten haben. Mehr dazu.



22. Juni: Bergsteiger bei Sturz in Gletscherspalte verletzt

Der Bergsteiger hatte auf einem Schneefeld den Halt verloren, rutschte ab und stürzte in die Spalte. Mehr dazu.

22. Juni: Kaputtes Ofenrohr sorgte für Feuerwehreinsatz

Weil Rauch aus einem Haus in der Altstadt drang, alarmierten Passanten in Rottenmann die Feuerwehr. Mehr dazu.



19. Juni: Wanderer stürzte 40 Meter ab

Am Eselstein im Dachsteingebiet zog sich ein etwa 40-Jähriger schwere Verletzungen zu. Mehr dazu.

19. Juni: Mit Auto Zaunsäule gerammt und verstorben

Während der Fahrt kam es bei einem 63-Jährigen zu gesundheitlichen Problemen. Mehr dazu.

18. Juni: Alkoholisierte 50-Jährige krachte gegen Leitschiene

Die Frau wollte eine Freundin nach Hause bringen und krachte dabei in Tauplitz in eine Leitschiene. Mehr dazu.

17. Juni: Zwei Unfälle in einer Nacht verursacht

Liezener fuhr erst Radfahrerin in Bad Mitterndorf nieder, dann demolierte er sein Auto in Stainach-Pürgg bei einem Unfall. Mehr dazu.

15. Juni: Einbruchsserie in Waschautomaten geklärt

Die Polizei konnte einen Mann ausforschen, der die Automaten mehrerer Autowaschanlagen im Bezirk aufgebrochen hatte. Mehr dazu.

14. Juni: 20 Monate altes Mädchen von Transporter angefahren

Beim Reversieren hatte der 39-jährige Lenker das Mädchen übersehen, das hinter dem Fahrzeug die Straße überquert hatte. Mehr dazu.

13. Juni: Bei Wanderung abgestürzt

Auf dem Weg zum Spiegelsee stürzte eine 68-Jährige mehrere Meter über einen Steilhang, die Frau musste per Hubschrauber geborgen werden. Mehr dazu.

13. Juni: Mann stürzte vom Dach

Vier Meter tief stürzte ein 66-Jähriger in Kainisch von einem Dach und schlug auf dem Asphalt auf. Mehr dazu.

12. Juni: Seekiosk brannte lichterloh

In Gaishorn ist der Seekiosk in Flammen aufgegangen. Mehr dazu.

12. Juni: Im Auto verbrannt - Hinweise auf Suizid

Ein Pkw stürzte auf der Kaiserau 150 Meter über eine steile Wiese ab, dann begann das Auto zu brennen. Laut Polizei dürfte der Mann mit Absicht gehandelt haben. Mehr dazu.



11. Juni: Am Steuer eingeschlafen und gegen Baum gekracht

Eine 69-Jährige kam in Altaussee mit ihrem Auto von der Straße ab, die Frau wurde eingeklemmt, ihre Enkelin konnte sich selbst aus dem Wrack befreien. Mehr dazu.

9. Juni: Ausgerutscht und über Felswand gestürzt

Im Bereich Hunerkogel (Ramsau am Dachstein) musste eine Niederösterreicherin nach einem 20-Meter-Absturz geborgen werden. Mehr dazu.

9. Juni: Feuerwehr musste Tür aufbrechen

Zu einer älteren Frau, die in ihrer Wohnung gestürzt ist und nicht mehr alleine aufstehen konnte, rückte die Feuerwehr Trieben aus. Mehr dazu.

5. Juni: Paragleiterin am Stoderzinken abgestürzt

Beim Starten zog sich am Pfingstmontag eine Paragleiterin am Stoderzinken eine schwere Fußverletzung zu. Mehr dazu.



3. Juni: Radfahrer bei Stürzen schwer verletzt

In Aigen im Ennstal und in Bad Aussee verletzten sich junge Radler. Mehr dazu.



3. Juni: Fünfjähriger Bub verletzte sich schwer

Der Bub war zu Hause gestürzt und hatte sich eine schwere Schnittverletzung zugezogen. Mehr dazu.

2. Juni: 200 Meter mit Traktor über Hang abgestürzt

Gegen Mittag kam ein Bauer mit seinem Fahrzeug in Aigen von einem Weg ab, der Traktor überschlug sich mehrmals. Mehr dazu.

1. Juni: Begegung zweier Lkw endete mit Absturz

Bei Liezen kam ein Sattelschlepper zu weit in die Fahrbahnmitte und streifte einen entgegenkommenden Lkw. Darauf stürzte eines der Schwerfahrzeuge in einen Graben. Mehr dazu.

31. Mai: Lkw kippte am Pötschenpass um

Ein Lkw kippte in einer Kurve um, ein Teil des Ladeguts rutschte über einen steilen Abhang und beschädigte eine Mähmaschine. Mehr dazu.

30. Mai: Bei Abstieg in steile Rinne gestürzt

Eine 59-jährige Wanderin zog sich bei einem Sturz am Krahbergzinken schwere Verletzungen zu. Mehr dazu.



28./29. Mai: Zwei Wanderer schwer verletzt

Ein 72-Jähriger aus dem Bezirk Liezen verletzte sich Sonntagnachmittag bei einer Wanderung auf den Planwipfel schwer. Am Montag stürzte dann eine 77-Jährige am Rauchboden - sie musste vom Rettungshubschrauber geborgen werden. Mehr dazu.

28. Mai: Über Nacht am Grimming



Bei einer Wanderung auf den Grimming, die er erst um 15 Uhr gestartet hatte, verletzte sich ein 49-jähriger Flachgauer. Vier Bergretter stiegen zu ihm auf und mussten die Nacht mit ihm am Berg verbringen. Mehr dazu.

28. Mai: Paragleiter geriet in Luftloch

52-jähriger Slowake wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades schwer verletzt. Mehr dazu.

28. Mai: Unfall bei Bergtour

Ein 38-jähriger stürzte mit seiner Frau am Sozius in Wildalpen: Beide wurden dabei schwer verletzt. Mehr dazu.

28. Mai: Paragleitunfall am Stoder

Am Stoderzinken in Gröbming kam es zu einem Paragleitunfall. Sportlerin verletzte sich schwer. Mehr dazu.

28. Mai: Bei Wanderung gestürzt und am Knöchel verletzt



Ein 72-Jähriger aus dem Bezirk Liezen verletzte sich bei einer Wanderung auf den Planwipfel schwer. Am Montag stürzte dann eine 77-Jährige am Rauchboden - sie musste vom Rettungshubschrauber geborgen werden. Mehr dazu.

27. Mai: Alko-Lenker kollidierte mit Biker

Der alkoholisierte Autolenker dürfte den 35-Jährigen übersehen haben. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen werden. Mehr dazu.

27. Mai: Biker bei Unfall getötet

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B 114 ist ein Motorradfahrer aus Niederösterreich tödlich verletzt worden. Mehr dazu.

27. Mai: Späte Wanderung auf Grimming

Ein 49-Jähriger aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung verletzte sich bei einer Wanderung auf den Grimming. Mehr dazu.

27. Mai: 20 Meter in die Tiefe gestürzt

Eine 30-jährige Tirolerin musste vom C14-Team aus der Sturzhahn-Südwand (Tauplitz) geholt werden. Mehr dazu.

26. Mai: Mischanlage brannte lichterloh

Vier Feuerwehren waren mit schwerem Atemschutz im Einsatz. Ein technischer Defekt im Steuerungskasten des Bitumensilos dürfte Brandursache sein. Mehr dazu.

26. Mai: Aus fünf Metern abgestürzt

Der Paragleiter ist aus fünf Metern abgestürzt und wurde mit Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung ins Spital gebracht. Mehr dazu.

23. Mai: Mann saß über Nacht in Klettersteig fest

Weil er sich im Ramsauer Klettersteig im Bereich Edelgrieß verstiegen hatte, setzte ein Tscheche am späten Abend einen Notruf ab. Erst am nächsten Tag konnte der unterkühlte Mann geborgen werden. Mehr dazu.

22. Mai: Angebranntes Essen löste Feuerwehreinsatz aus

Weil Nachbarn aus einer Wohnung in Trieben Brandgeruch wahrnahmen, alarmierten sie die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte fanden in der verrauchten Wohnung angebranntes Essen. Mehr dazu.

22. Mai: Hagelsturm fegte über Liezen

Ein heftiges Gewitter zog am Montag über Liezen. 50 Feuerwehrleute standen im Einsatz. Mehr dazu.

21. Mai: Auto drohte über Abhang zu stürzen

Ein mit vier Personen besetzter Pkw kam in Landl von einer Forststraße ab. Der Lenker versuchte, mit seinem Eigengewicht das Auto vor dem Absturz zu bewahren. Mehr dazu.

20. Mai: Forstarbeiter von Fichte getroffen

23-Jähriger wurde in Großsölk unter einem Baum eingeklemmt. Der Schwerverletzte musste von der C14-Crew per Tau geborgen werden. Mehr dazu.

19. Mai: Alkolenker erfasste Moped

Mit über einem Promille Alkohol intus erfasste in Aigen ein 30-Jähriger ein Moped. Der Mopedlenker wurde in die Wiese geschleudert und leicht verletzt. Seine Beifahrerin wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Mehr dazu.

18. Mai: Mit Segelflieger im Straßengraben gelandet

Pilot wollte bei Altirdning auf einer Wiese zur Außenlandung ansetzen - da bemerkte er eine Stromleitung. Beim Versuch abzudrehen. kam es zu einer Bruchlandung im Straßengraben. Mehr dazu.

17. Mai: Autos nach Kollision in Wiese geschleudert

Drei Verletzte forderte ein Unfall am Mittwoch auf der B320 in Assach. Mehr dazu.

16. Mai: Neue Photovoltaik-Anlage ging in Flammen auf

Im Gröbminger Ortsteil Winkl hat am Dienstag eine sich noch nicht in Betrieb befindliche Photovoltaik-Anlage Feuer gefangen. Mehr dazu.

15. Mai: Dreiste Einbrecher steigen am helllichten Tag in Haus ein

Unbekannte brachen am Montag zwischen 13.30 und 14.30 Uhr ins Gästehaus Rojer in Diemlern (Gemeinde Mitterberg-St. Martin) ein und richten hohen Schaden an. Die Polizei bittet um Hinweise. Mehr dazu.

14. Mai: Schon wieder Marihuana sichergestellt

In der Wohnung eines 46-Jährigen in Liezen fanden Ermittler Drogen im Wert von rund 4000 Euro. Mehr dazu.

14. Mai: Auto bei Unfall komplett demoliert

Mit seinem Auto ist ein Lenker auf der B113 bei Liezen von der Straße abgekommen. Der Mann hat Glück, er bleibt nahezu unverletzt. Mehr dazu.

13.Mai: Sekundenschlaf als Ursache für Unfall auf A9



Weil er kurz eingeschlafen war, löste ein Autofahrer einen Unfall im Walder-Tunnel aus, in den drei Pkw verwickelt waren. Mehr dazu.

12. Mai: Lkw vor Absturz gerettet

Beim Entladen kippte ein Lkw am Sölkpass um und drohte abzustürzen. Mehr dazu.

10. Mai: Rennradfahrer kollidierte mit Auto

In Lupitsch krachte ein Radfahrer gegen einen Pkw und stürzte. Mehr dazu.

9. Mai: Familie kam mit Bus von der Straße ab

Ein mit einer siebenköpfigen Familie besetzter Kleinbus geriet auf der B320 bei Gröbming auf das Bankett und kam schließlich auf der Böschung zum Stehen. Mehr dazu.

9. Mai: Landwirt von Kuh getreten

Während er eine Kuh gemolken hatte, trat ein nebenstehendes Tier den 46-Jährigen und verletzte ihn schwer. Mehr dazu.

6. Mai: Motorradlenker starb bei Verkehrsunfall

Der 20-jährige Motorradfahrer aus der Steiermark erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Mehr dazu.

5. Mai: Mit Traktor 10 Meter tief abgestürzt

86-Jähriger war mit Zugfahrzeug von der Straße abgekommen und über eine Böschung gestürzt. Dabei zog er sich Verletzungen am Kopf zu. Mehr dazu.

4. Mai: Abgesägte Maibaum-Krone fiel auf Hausdach

Ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Liezen schnitt die Krone eines im Ortsteil Mandling aufgestellten Maibaumes ab. Die Krone fiel auf ein Einfamilienhaus. Mehr dazu.

4. Mai: Auto überschlug sich

Ein schwerer Verkehrsunfall, der sich auf der B 113 bei Rottenmann ereignete, forderte unter anderem zwei Schwerverletzte. Mehr dazu.

2. Mai: Hecke mitten in Wohnsiedlung brannte

Die Stadtfeuerwehr Rottenmann wurde alarmiert, da eine Hecke in der Westrandsiedlung aus ungeklärter Ursache in Brand stand. Mehr dazu.

2. Mai: Wieder Marihuana-Plantage in Wohnung entdeckt



Nachdem ein 23-Jähriger bei einer Verkehrskontrolle am Walserberg mit Drogen erwischt worden war, stieß die Polizei in Stainach unter anderem auf eine Indoor-Plantage in seiner Wohnung. Mehr dazu.