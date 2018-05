Facebook

Gertrud Hackel arbeitet seit mehr als 25 Jahren bei der Kleinen Zeitung. © Juergen Fuchs

Tag für Tag, meist mit einem Lachen, meist zu einem Schwätzchen aufgelegt, erledigt Gertrud Hackel (47) den internen Postlauf in der Kleinen Zeitung. Seit mehr als 25 Jahren. Im April stand sie bei der Jubilars-Ehrung der Styria Media Group in der ersten Reihe. So stolz wie frau nur sein kann. Wie ist es, ein Vierteljahrhundert Tag für Tag zur Arbeit zu gehen? „Gut“, sagt Gertrud Hackel. Nie seufzt sie: „Ich hab’ keine Lust.“ Im Gegenteil, erzählt Mutter Wiltraut Hackel (71): „Wir haben einmal vier Wochen Urlaub gemacht. Da hat Gertrud gesagt, so lange mach’ ich nie mehr Ferien, weil ihr die Arbeit so gefehlt hat.“

