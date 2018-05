Zu dramatischen Szenen kam es am Mittwoch in Graz, nachdem ein Wohnungsinhaber zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt hatte. Gemeinsam mit Passanten konnten sie einen Täter festhalten, bis die Polizei kam. Ein zweiter Täter flüchtete.

Sujetbild © APA

Diese Einbrecher hatten es auf Bargeld, Schmuck und Handys abgesehen und wurden am Mittwoch in Graz beim Einbruch auf frischer Tat ertappt. Was danach geschah, liest sich wie in einem Krimi: