Ein Tief über dem Mittelmeer bestimmt zunehmend das Wetter in der Steiermark. Am Nachmittag sind aber Höchstwerte zwischen 20 bis 25 Grad Celsius möglich.

Regenschauer sollen am Dienstag selten sein. © Fuchs Jürgen

Das Tief lenkt feuchtere Luft in den Südalpenraum und damit sind gebietsweise auch erste Regenschauer oder Gewitter einzuplanen. Tagsüber ist es meist aber noch für längere Zeit gänzlich trocken.

"Die Wolken lockern im Tagesgang noch wiederholt auf und deshalb ist die Sonne eigentlich überall eine Zeit lang zu sehen", prophezeit Werner Troger (Meteorologe beim Privatwetterdienst meteo experts).

Die meisten Sonnenstunden kommen in der Südosthälfte der Steiermark zusammen, wie etwa im Gebiet zwischen Fürstenfeld und Klöch. Erst am späteren Nachmittag oder am Abend und nachts tauchen im Süden und Osten der Steiermark immer öfter Regenschauer und Gewitter auf.

Der Südföhn kann in manchen Tälern der nördlichen Obersteiermark teils noch ziemlich lebhaft wehen, beispielsweise im Ennstal oder im Mariazellerland. Nach Frühtemperaturen zwischen 6 und 14 Grad Celsius werden am Nachmittag Höchstwerte zwischen 20 bis 25 Grad erreicht.