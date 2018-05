Facebook

Nächtlicher Brand in Bärnbach © FF Bärnbach

Es waren zwei Jugendliche, die Alarm geschlagen hatten: Sie waren am Dienstag gegen 1 Uhr früh im Stadtgebiet von Bärnbach unterwegs und sahen Rauch, der aus dem ersten Stock eines Einfamilienhauses in der Piberstraße drang. Als die Feuerwehr Bärnbach eintraf, stand die Wohnung im Obergeschoß bereits in Vollbrand. Der Hausbesitzer (70) war selbst auf das Feuer aufmerksam geworden, er konnte sich ins Freie retten. Der leicht verletzte ehemalige Wirt - in dem Haus war früher eine Imbissstube - wurde vom Roten Kreuz Voitsberg-Köflach versorgt.