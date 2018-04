Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Mettersdorf am Saßbach

© Jürgen Fuchs

Am Samstagvormittag kurz nach 11 Uhr war ein 45-Jähriger Südoststeirer mit Holzschlägerungsarbeiten in einem Waldstück beschäftigt. Als er eine dürre Esche mit einem Stammdurchmesser von rund 40 Zentimetern mit einer Motorsäge fällte, brach ein ca. 12 cm dicker Ast ab und traf den 45-Jährigen an der rechten Schulter.