Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Auf der Südautobahn ist Samstagvormittag aus ungeklärter Ursache ein Pkw in Brand geraten. Der angehängte Wohnwagen konnte am Pannenstreifen noch vom Fahrzeug abgekuppelt werden.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© FF Schäffern

Ein 54-jähriger Niederösterreicher war am Samstagvormittag gegen halb zehn Uhr in seinem Pkw samt Wohnwagen auf der A2 Südautobahn in Fahrtrichtung Graz unterwegs. Plötzlich funktionierten aber die Bremsen auf Höhe Schäffern nicht mehr - der Fahrer fuhr auf den Pannenstreifen und bremste mit der Handbremse ab.