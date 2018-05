Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Samstagnachmittag wurden in Trofaiach zwei Männer im Alter von 19 und 31 Jahren festgenommen, nachdem sie zuvor in einem Lokal randalierten. Dabei widersetzte sich der 19-Jährige der Amtshandlung und verletzte einen Polizisten.

Wüste Szenen haben sich Samstagnachmittag in einem Tankstellenlokal in Trofaiach zugetragen: Zwei Rumänen im Alter von 19 und 31 Jahren, beide wohnen im Bezirk Leoben, zerschlugen einige Gläser und Aschenbecher. Die alarmierte Polizei traf die beiden im Bereich der Tankstelle an, einer der beiden konnte sich nicht ausweisen. Der 19-Jährige zeigte sich nur wenig kooperativ und widersetzte sich der Amtshandlung.